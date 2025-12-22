Актрисата Иска Ангелова стана моден дизайнер! Облича дами в ретро стил

"Като малка мечтаех да стана машинист, да карам влак, а станах актриса, после нощна птица, а сега, защото съм окуражавана от приятели, се изявявам и като моден дизайнер."

С това се похвали актрисата Искра Ангелова, която 15 години бе водеща на култовото предаване на БНТ „Нощни птици", където в ранните часове на нощта срещаше зрителите с най-известните артисти на страната.

Днес 52-годишната хубавица, която е завършила българска филология и актьорско майсторство, поддържа професията и на журналист, пише „България Днес“.

Ангелова споделя още, че през последните години била обзета от „творческо униние“ заради скучните тоалети за жени, които се предлагат у нас на пазара.

"Липсват ми артистични решения в облеклата в магазините, които са семпли, но скъпи като в Италия или Франция“, казва Искра. Така тя решила да направи артистични, ретро, старовремски и по-модерни рокли и поли, че даже и връхни дрехи, създадени от нейното въображение, защото й липсва цвят и кройка за дами, „които вече не сме първа младост, но се чувстваме така“. За целта актрисата използвала и забравени някъде по складове, рафтове и гардероби нови дрехи и необичайни материали, които са с етикетите си, и ги комбинирала с нови платове, копчета и материи.

Зад новата й страст в модaта застават съпругът й - музикантът Венелин Пиперов, с когото Искра Ангелова се венчава преди 13 години на скромна церемония пред приятел и роднини. „Окуражава ме, разбира се, и нашата дъщеря Алиса, която е най-върлия ми моден почитател, и една моя приятелка, която ми се връзва на акъла“, откровена е актрисата дизайнер.

За новата си колекция Искра Ангелова разказва: Получи лучи се шарена, интересна, артистична авторска, има и комплекти за майки и техните дъщери, всякакви размери, подчертава тя.