Ретроградният Меркурий е виновен за всичко: Звездите между страха, смеха и суеверието

„Меркурий е виновен за всичко.“ Така с усмивка коментира поп певицата Михаела Филева, която вече е превърнала ретроградния Меркурий в част от своя „дигитален живот“.

Небесното явление, при което планетата създава илюзия за движение назад, отдавна се е превърнало в удобно „официално извинение“ за технически проблеми, комуникационни гафове и провалени планове. От сериозна предпазливост до откровена ирония – реакциите са толкова разнообразни, колкото и самите ни характери. А Меркурий вече е в своя „разцвет“ и ще ни изпитва до 20 март.

„Когато по време на турне се случи нещо непредвидено – закъснение на транспорт, загубена техника или недоразумение с екипа – винаги обвинявам Меркурий“, смее се Филева.

Темата не подмина и инфлуенсърите Теа Минкова и Наум Шопов, които също я превърнаха в част от ежедневните си публикации. „Оф, яснооо, Меркурий пак е ретрограден“, написа Теа като обяснение за хаоса в графика си.

Сред по-сериозните привърженици на астрологичните прогнози е политикът Бойко Борисов. Лидерът на ГЕРБ открито признава, че избягва съдбоносни решения и подписване на важни документи в този период – не толкова от суеверие, колкото като форма на управление на риска.

Подобна предпазливост проявява и примата на попфолка Глория, която планира концертите и премиерите си извън „планетарния хаос“, вярвайки в хармонията между небесното и земното.

Галена също споделя, че следи разположението на планетите: „Понякога избягвам важни решения по време на лоши аспекти, но като цяло се съобразявам със себе си“, написа тя пред последователите си.

В телевизионния ефир темата редовно намира място при Гала в предаването На кафе. „Аз лично се старая да не купувам техника в този период. Случвало ми се е да не е качествена и това ми е урок“, споделя водещата.

За актьора Влади Въргала ретроградният Меркурий е по-скоро време за „ремонт“ на отношенията. „Хубаво е човек да се оглежда за хората около себе си – дали си пасва с тях и не се ли натоварва“, казва той.

Писателката Мария Лалева признава с усмивка, че се вслушва в съветите на приятелка астролог: „Като ми каже, че Меркурий е още в сянката си и да не се женя – не го правя.“

Най-ироничен към феномена остава художникът Калоян Илиев-Кокимото, който дори посвещава изложба на темата. Чрез инсталациите си той осмива модерната склонност да търсим външен виновник за собствените си грешки.

„Да се отдадем на въображението и жаждата за знание – но и да поемем лична отговорност за живота си“, съветва той.

Ретроградният Меркурий може и да е удобен виновник, но изборът дали да му вярваме – или да му се смеем – остава изцяло наш.