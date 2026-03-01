Политиката го съсипа: Слави се показа състарен, стопен и с жълти кръгове около очите

Политиката напълно е съсипала Слави Трифонов. Четири години и половина след като регистрира партията си „Има такъв народ”, Дългия просто не прилича на себе си. Той направи една от редките си изяви в публичното пространство миналия вторник в интервю пред Тошко Йорданов и видът му беше направо плашещ. Останал е кожа и кости, видимо се е състарил, а около очите си има жълти кръгове, които издават сериозни проблеми със съня и здравето.

Ако гледаш най-новото видео на Слави Трифонов, има вероятност сериозно да се притесниш за него. Дългия през септември навършва 60 години, но изглежда поне на 70. Видимо се е отслабнал най-малко с 20 килограма и то за отрицателно време. Само преди 4 години, когато влизаше в политиката, той изглеждаше едър и силен мъж, макар и със здравословни проблеми, за които отдавна е споделил публично. Но поне на външен вид изглеждаше здрав и свеж. Сега е остарял и грохнал.

През годините Слави Трифонов е споделял за всякакви здравословни проблеми. Още през 2007г. той официално обяви, че зрението му прогресивно се влошава заради възпаление на зрителния нерв на лявото око. Често се коментира и че страда от множествена склероза – диагноза, която той отхвърля, а през 2009 г. счупи тазобедрената става на левия си крак, което с годините му създава все по-големи проблеми. Въпреки това Слави продължава да се занимава и с бизнеса си, и с музика, и с политика, което обаче явно му идва в повече. Това личи от външния му вид.

Извън това Дългия предизборно разказа пред Тошко Йорданов за някои от даренията, които е правил през годините за болни и нуждаещи се хора. Това се случва за първи път, откакто е публична личност. Легенди се носят за огромни суми, с които е помагал, но никога досега той не беше споделял за тях в публичното пространство. Дългия пусна точно този запис от интервюто в социалните мрежи, твърдейки, че го прави, защото колегите му са помолили, а той е екипен играч. Иначе нямал желание да разказва, защото даренията му били лична работа. Само че мнозина го заподозряха в опит да вдигне сринатия рейтинг на „Има такъв народ”. Според всичките 3 огласени до този момент социологически проучвания, ИТН няма как да прескочи изборната бариера от 4% и остава извън следващия парламент с между 1,6% и 2,3% електорална подкрепа.

„Каквото съм правил, за да помагам на хора, и да помагам основно на деца, защото така съм решил преди много години. Каквото съм направил, това е лично и то е, за да има успех и да се помогне, и да има резултат, а не да си го окича като някакъв орден и да ходя и да се гордея с него, и да си го разказвам или който и да било друг да ми разказва. Това е мой личен избор”, обясни театрално Слави пред Тошко Йорданов, преди да започне да споделя случаи с хора, на които е помогнал за лечение.

„Ще ти призная нещо: аз съм много беден бил. Израснал съм в бедно семейство. Майка ми и баща ми, лека им пръст, са положили всички усилия за мен и за сестра ми да ни отгледат. Но сме били бедно семейство – те от селата отишли в Плевен. Тя – от Тодорово, той – от Горна Митрополия, отишли, в Плевен се намерили – работници в мебелен завод „Република”. Ние сме били бедни. В момента, в който започнах да правя пари и парите ми станаха повече, отколкото ми трябват, за да ям, да живея, да си купувам, каквото искам – реших, че трябва да помагам. Защо? Защото така реших – че ако изкарам повече пари от някоя сделка (защото не съм се занимавал само с телевизия, пеене на песни и т.н., аз съм бизнесмен бил от много години), направя ли повече пари, ще спася човешки живот – на дете, ако може – и ще си купя часовник, защото харесвам часовници. Ти си свидетел, че съм си купил много часовници, така че направи си извод колко деца съм спасил.”

Тошко Йорданов разказа, че след пожара в дискотека в македонския град Кочани Слави е помогнал на 6 от пострадалите деца, спасени в България. „България помогна – България и хора в България. Държавата направи всичко възможно за тези македонски деца, а те вече... да говорят каквото искат... Това са бедни деца, за тях, след като им е присадена кожа, трябва да се положи специална грижа. Трябва им специално термо бельо, което е ужасно скъпо. Иначе тези деца ще умрат. Това е животоспасяващо бельо”, обясни Слави. Той им купил въпросното бельо.

Лидерът на ИТН уточни, че обикновено помага анонимно – чрез посредници, но има и случаи, в които става ясно кой дарява парите за лечение и спасените се свързват с него. „Имаше един циганин. Циганин, бе! Циганин! На когото помогнах – на детето му. Той няма как да стигне до мен, но намери възможност чрез телефон да се свърже с мен и аз му казвам: „Кажи, бе, приятелю, какво искаш?”. Той вика: „Да знаеш, че аз правя покриви и, ако се ожениш, аз ще ти направя покрива. Да ти е сигурно!”. Циганин, бе! Циганин!”, разказа Дългия, просълзявайки се, докато говори.

„Има го и обратното. Две майки, на едната детето й – глухо, и на другата. И трябват някакви пособия. И аз платих. На едната дадох 20 000 лева, а на другата – 10 000 лева, примерно. Примерно! Тази с 10-те хиляди лева намерила начин да стигне до мен. Обажда се по телефона и вика: „Виж колко съм тъпа!”. Викам: „Моля? Защо?”. Тя вика: „Защото се прецаках! Можех да ти взема още 10 бона, ти си добър, знам, че щеше да ми ги дадеш. Ама на! Аз съм тъпа и ти взех само 10!”. Просто се потресох, разбираш ли?”

Майката на спасено дете

всяка година му прави

баница и баклава

Друг случай довел дотам, че всяка година Трифонов и екипът му да получават прясна баница и баклава на рождения ден на дете, спасено с парите му. Случаят е с животоспасяваща операция в Базел. Бил описан във вестник, който секретарката на Дългия му прочела на глас. Лекарите давали само 3 месеца живот на детето, ако не му направят операцията. Понеже сумата била много голяма, Слави се свързва със свой приятел и предлага да си я разделят. Човекът се съгласява и детето е спасено. След това майката търси шоумена, който към онзи момент все още не е политик, и пита как да му се отблагодари. Той, логично, не поискал нищо, казал й да си отиде вкъщи и да се грижи за детето си. То тя обяснила, че за нея не е богоугодно да не се отплати за спасяването на детето й. Слави първо обяснил, че парите идват не от един, а от двама души, а после попитал: „Можеш ли да правиш баница?”. „Да. Много хубава баница правя”, обяснила жената. „Със сирене?” – „Да, със сирене” – „А баклава?” – „Да, много хубава”, отговаря жената. Трифонов й поръчва на всеки рожден ден на детето да носи и на него, и на другия дарител по една баница и една баклава. Веднъж, когато ядял от тази баница с момичетата от балета си, той попитал една от тях дали знае какво яде. „Това не е баница! Това е човешкият живот!”, отсякъл Дългия.

Той е убеден, че всеки, който иска да прави добро, има такава възможност – по един или друг начин.