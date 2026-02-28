С 1 тон манджа черпи Ути за ЧРД

Грандиозен и много апетитен рожден ден се готви да посрещне кулинарният спец Ути Бъчваров!

В неделя, с черпак в ръка, тв любимецът празнува своите светли 56 сред народа - раздавайки любов по най-вкусния начин.

“На 1 март съм на Международния маскараден фестивал „Кукерландия" в центъра на Ямбол. Там ще приготвя най-голяма осминка - типично ямболска манджа със свинско и кисело зеле. Ястието ще къкри в най-големия казан в България и ще е цял 1 тон“ - оповести сърцатият Ути.

Грамадното блюдо има рекордни размери и много проста пропорция 500 кг кисело зеле и още толкова шарено вкусно свинско. Истинската осмянка се прави с по-мазно месо, но и с кожичка - за радост на небцето. Не съм от хората, които се тупат в гърдите, че поставят рекорди, но да - това със сигурност е най-голямата осмянка, категоричен е водещият на любимото готварско предаване „Бързо, лесно, вкусно".

С веселие и чудна гощавка на кукер-ските игри в Ямболско народът прогонва злите духове по стара тракийска традиция. Със златните си ръце кулинарният майстор превръща празника в истинска магия.

„Аз съм от хората, които обичат да черпят, защото и мен много са ме черпели през годините. Човек трябва да се раздава, а не да стиска за себе си. С отворена душа съм и още в ранни зори - в 8:00 часа в неделя, ще съм на центъра на града“, заяви още Бъчваров