Албена Вулева в нов размер: Показа лице, което повдигна много въпроси (СНИМКИ)

Каролина Церовска
Албена Вулева в нов размер: Показа лице, което повдигна много въпроси (СНИМКИ)

Каролина Церовска
Албена Вулева се появи с толкова променена визия, че феновете едва я разпознаха, видя Intrigi.bg. Вместо познатите остри черти и хищен поглед, тя позира с видимо подпълняло лице, набъбнали бузи и обем, какъвто досега никой не беше виждал при нея.

Телевизионерката, която от години гради образ на жена с безкомпромисно отношение към външния вид, този път изненада всички – и то дни преди личния си юбилей. На кадрите от Виена Вулева е спокойна и усмихната, но друго няма как да остане незабелязано: бузите й буквално са се „обузили“, придобили плътност и кръглина, които коренно променят излъчването й.

Промяната е толкова силна, че под снимката започнаха тихи спекулации – дали става дума за рязко напълняване, дали за процедури или за комбинация от двете. Каквато и да е причината, ефектът е очевиден: Вулева изглежда по-различно от всякога, с лице, което сякаш ще се пръсне от обем.

Интересното е, че самата тя не обяснява трансформацията. Вместо това демонстрира пътуване, луксозни гледки и празнично настроение, но без да коментира заметените под поста въпроси за новия си силует.

Факт е едно: Албена Вулева рядко оставя обществото без тема за обсъждане. Този път не с острия си език, а с лице, което предизвика повече реакции от която и да е нейна реплика.

А юбилеят тепърва предстои.

2 Коментара

Ани

преди 1 ден

Албена не дължи обяснение на никого нито за външния си вид , нито за вътрешния. Стига сте се месили в живота на хората.

gabi

преди 1 ден

ами те руснакините са така, като млади са фиданки, после гръмват направо и заприличат на буци. Въпреки че майка и на Албена пък е слаба.

