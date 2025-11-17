Алчност! Бившата на Теодор със 7 бона издръжка на месец, но иска още! https://hotarena.net/laifstail/alchnost-bivshata-na-teodor-sas-7-bona-izdrazhka-na-mesec-no-iska-oshte HotArena.net

Бившата съпруга на Теодор Петков – Мара, продължава да плете около семейството на фолк певицата Мария.

Оказва се, че още когато Теодор изгонил Мара, тя е отказвала да финализира развода без значителни финансови условия. Първоначалните искания били по 6000 лв. за детето и допълнителни средства за нея, като накрая страните се споразумели на по 3000 лв. за детето и 500 лв. за нея, плюс осигуровки, без нито един реален работен ден.

Така Мара, според запознати, прибирала около 7000 лв. месечно, с апартамент в центъра на София и автомобил за себе си и баща си. Но с появата на Мария в живота на Теодор финансовите условия се променили – Мара започнала да налага нови изисквания за достъп до детето, съобразявайки се с начина на живот на новата съпруга на Петков.

Според близки на семейството, Мара се възползвала от чувствата и позицията на новия си партньор и се опитвала да „отмъсти“ и да затрудни Мария. В същото време Мария, която е не само съпруга на Теодор, но и негов партньор в грижите за детето, обичала малката госпожица и се грижела за нея като за „любима принцеса“.