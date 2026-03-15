Косара открадна гаджето на Анна-Мария

Доскорошните най-добри приятелки Анна-Мария и Косара, които се прославиха в миналия сезон на риалитито „Ергенът” по Би Ти Ви, са се разделили със скандал в началото на тази година. Дамите, които даже живееха заедно на квартира, се изпокарали заради автомобилния състезател Иван Влъчков.

„Не искам да мисля дали са двойка. Предпочитам да не знам”, сподели болката си Анна-Мария преди дни в подкаста на Ния-Косара, която пък участва в първия сезон на „Ергенът”.

Анна-Мария, която е позната и от предаването „Трейтърс” на Би Ти Ви, имаше връзка с Иван Влъчков, при това отношенията им изглеждаха доста сериозни. Собственичката на дигитална агенция пътуваше навсякъде с Иван, а през есента на миналата година двамата почти живееха заедно. Докато се очакваше да споделят за нова голяма крачка, двамата неочаквано се разделиха. Според Анна-Мария до разлъката им се стигнало, защото допускали приятели да взимат отношение за връзката им. Най-вече тя го правила. Освен това, Иван не отговарял на нуждите й. Когато Анна-Мария го търсела за помощ, той не се впускал да й помогне, а й давал съвет как да се справи със ситуацията. Така, например, веднъж, когато тя му казала по телефона, че е спукала гума, той й препоръчал да звъни на „Пътна помощ”. С натрупването на подобни случки, Анна-Мария вече не чувствала стабилност и сигурност в отношенията им.

Напрежението ескалирало през ноември миналата година. Младата бизнес дама имала несполуки в професионален план, за което споделила в чат с Иван. Под влиянието на емоциите обаче му казала, че не е щастлива във връзката им. Той не й отговорил цял ден. Вечерта тя го потърсила за някои свои вещи, които оставила в дома му. Изненадващо той събрал целия й багаж и й го занесъл. Оттогава не са говорили. Анна-Мария направила опит да изяснят отношенията си, но Иван й отвърнал, че не е готов. И две седмици по-късно тя го видяла с друга жена в заведение.

Ергенката се почувствала предадена, още повече, когато научила, че най-добрата й приятелка и съквартирантка Косара общувала тайно с Иван. През цялото време, докато Анна-Мария била разделена с гаджето си, дружката й си писала с него. Косара даже излизала с автомобилния състезател, за което Анна-Мария научила от други хора. Тя веднага попитала приятелката си дали има нещо да й казва. Не, отвърнала Косара. Затова Анна-Мария я предизвикала да отвори чата си с Иван. Косара го била изтрила. Ергенката обаче поискала да види историята на разговорите на Косара. „Беше ги изтрила, но не и тези през декември”, сподели Анна-Мария. Косара се оправдала, че се виждала с Иван, за да помогне на Анн-Мария да се сдобри с него. Едва ли не го манипулирала с тази цел. „Но защо зад гърба ми?!”, чуди се Анна-Мария. Според нея Косара я издавала на Иван как се чувства от раздялата им и къде ходи. А знаела, че Анна-Мария не искала той да знае нищо за нея, откакто го видяла с друга жена. Потресена, бизнес дамата се изнесла от квартирата, в която живеела с доскорошната си приятелка. За „сбогом” Косара й написала дълго съобщение, което завършвало с обвинението, че е нагла и неблагодарна. „През последния месец съм ги виждала няколко пъти на дискотека. Не знам дали са двойка”, сподели огорчената Анна-Мария. Тя се чуди какво още Косара обсъжда с Иван, ако целта й наистина е била да ги събере.

Другата промяна при двете дами е във външния им вид. Анна-Мария изглежда доста по-различно, откакто наскоро си направи пластична операция на носа. Косара пък си сложи силиконови импланти в гърдите и сега пъчи наедрял бюст. „Спокойно. Свикнали сте да виждате кръгли импланти, не анатомични, а и им трябват 6 месеца да слегнат и една година за краен резултат. Така че без излишни и непоискани заключения – всичко с бюста ми е наред!”, отвърна Косара на реплики, че гърдите й имат странна форма.