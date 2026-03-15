Милица Гладнишка направила сефтето на 23 г.

Милица Гладнишка изглежда разкрепостена в шоуто „Кой да знае?”, но е била доста консервативна като момиче. До 23-годишна възраст звездата е пазила девствеността си. Това сподели самата актриса в предаването на Би Ти Ви преди дни.

Повод Милица Гладнишка да разкрие интимни подробности от сексуалния си живот стана гостуване на Любо Киров в „Кой да знае?”, в което актрисата е капитан на отбор. Между въпросите и отговорите в него тя се впусна в спомени за концерти на музиканта, на които е била като момиче. Звездата сподели, че на един от тези концерти е преживяла първата си целувка с момче. Станало още докато Киров бил певец „в групата”, както Гладнишка се изрази. Стана ясно, че има предвид група „Те”, макар че преди тях Любо е пял и в други формации. Гладнишка заразказва, че изпълненията на концерта много я разчувствали, а по време на едно от тях към нея се спуснало непознато момче с къдрава коса и започнало да я целува. Понеже й се случвало за първи път, тя не знаела как се правят тези неща и се почувствала много неловко. Още по-любопитното в случая е, че до ден днешен не знае нищо за въпросния къдрокос младеж, включително неговото име. Двамата така и не се запознали, нито продължили общуването си след целувката.

Всичко звучеше много романтично, докато водещият Александър Кадиев не се намеси, за да отрезви атмосферата с логичен въпрос. „Ти си на 50 години, а Любо Киров пее от 20 години. На 30 ли си се целувала за първи път?”, попита актьорът. Милица отсече, че е била на 19 години, когато я сполетяло това щастие. Кадиев обаче продължи да настоява, че това няма как да е вярно, защото Любо Киров не е изнасял концерти, когато тя е била 19-годишна. Певецът се опита да смени темата, отбелязвайки, че Милица още няма 50 години и че той всъщност пее от повече от 20 години, но Кадиев е добре запознат с кариерата му, тъй като са близки приятели, и отсече, че скоро е празнувал 25 години на сцената, а освен това бил добре запознат с възрастта на колежката си. Значи Милица трябва да е била най-малко на 25 години при първата си целувка и от това следва, че вероятно е правила секс за първи път чак когато е станала на 30. Тогава Гладнишка отбеляза, че за първи път е правила секс на 23-годишна възраст. Вече беше ясно, че темата трябва да се смени, но нетактичният Кадиев не го усети и продължи да дълбае и да настоява, че нещо в историята на Милица куца.

Христо Пъдев опита да се намеси, като отбеляза, че концертите на Любо Киров са толкова романтични, че всяка целувка ти се струва като първа, но ефект от това нямаше. Милица продължи да настоява на историята си, а Кадиев продължи да спори, че тя не отговаря на истината. В крайна сметка актьорът стигна до извода, че колежката му се е целувала за първи път на концерт на друг изпълнител, но е станало толкова отдавна, че днес вече мисли, че е било на Любо Киров с група „Те”.

Така и не стана ясна причината Гладнишка да разкрива такива интимни подробности от живота си. Никой нямаше да страда, ако не беше разказала как се е целувала за първи път с момче, чието име не знае, нито кога за първи път е легнала с мъж. Тя по принцип има навик да се увлича в излишни откровения през камерите, а предаването едва ли би изгубило аудитория, ако спре да споделя лични истории и се съсредоточи върху основната тема в него – странните въпроси и техните отговори.

В шоуто Гладнишка не изглежда никак целомъдрена. Тя редовно се поява в ефир със секси деколтета, демонстрирайки увереност в своята привлекателност и женственост. От 2 години е щастливо обвързана с колегата си Иван Велчев, с когото имат общи проекти на сцената, но двамата се познават от 17 години покрай работата си. Първата им среща е по време на дублаж през 2009-а, но любовта им пламва 15 години след тази среща.