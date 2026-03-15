След години самота и отчаяние: Ива Екимова залюби чужденец

Ива Екимова показа мъжът, спечелил сърцето й, дни след като новината за съществуването му обиколи медиите. Иначе ПР-ката, която празнува 50-тия си юбилей на 9 март, призна, че пак се носи на крилете на любовта още навръх Нова година.

„2025-а ме срещна с любовта, след години самота, отричане от себе си и от другите, отчаяние и безтегловност...”, сподели Ива тогава в социалната мрежа и даже публикува две снимки с тайнственото си гадже. Те обаче бяха придружени от други кадри, а пък Ива и въпросният мъж не позираха по начин, който би могъл да се изтълкува като категорична заявка за близките им отношения. Такава снимка Ива показа едва в сряда. Щракнали са се на морски фон, секунди преди блондинката да долепи устни до бузата на усмихнатия мъж.

Тъкмо заради усмивката му, Ива се влюбила в него от пръв поглед. Срещнали се пред вратата на асансьор миналото лято. Тя била отвън, той – вътре, и когато вратите се отворили, връхлетели един на друг. Досущ като в стар романтичен холивудски филм. Последвали още две уж случайни срещи, както ги описа, и на третата тя му казала: „Вижте това не е случайно и е редно да го подредим по някакъв начин. Да си организираме не случайна среща”.

Той е усмихнат, позитивен, одухотворен. Не е известен, не гледа телевизия, нямал профили в социални мрежи и не знаел коя е Ива Екимова преди да я опознае. Това разказа ПР-ката в интервю пред Мариян Станков-Мон Дьо, излъчено миналия уикенд. Ива и мистериозният чужденец, чието име така и не разкри, се видели няколко седмици по-късно. Излезли на разходка към 18,30 ч. и се прибрали седем часа по-късно. „Той е уверен, работил върху себе си, човек, който оценява обкръжаващата го среда, не е българин”, обясни Ива.

От втората им среща тя вече била сигурна, че са предопределени един за друг и по-точно да се срещнат в този етап от живота си. Не е ясно с какво се занимава гаджето на ПР-ката, нито от каква националност е. Екимова пази тези подробности в тайна. Издаде обаче, че с гаджето й общуват на език, който не е майчин и за двамата. Дори да не бил граматически брилянтен, двамата се разбирали чудесно и си говорели с часове. От грешките в превода пък си правели смешки. Всичко във връзката им било различно, не само, защото са от „различни културни общности”, обясни Ива.

Новата любов се появила в живота й, след като блондинката била готова за нея и предприела лична промяна. Това се случило, след като ПР-ката била почти три години сама, а от средата на 2024 г. до средата на 2025 г. имала тежък период – нямала работа, нито пари. Стигнала до там, че се чудела как ще си плати сметките. Ива имала различни проекти, но не и нещо, което да й носи устойчивост, сигурност и предвидимост. Положила усилие да не се поддаде на отчаянието и депресията, макар че тъмнината, както нарича този период, се проявила на много нива. Екимова качила 11 кг. Затворила се в себе си. Не искала да излиза, камо ли да ходи по срещи. Все пак решила да не чака спасение отнякъде, а сама да си помогне. Започнала да звъни по телефона на приятели и познати и тогава разбрала, че публичният й образ бил в пълно противоречие с това, което й се случвало. Всички били учудени, че си търси работа. Смятали, че е вечно заета. След като последвала собствения си съвет, който често давала, а именно да е проактивна, Ива открила нови възможности и получила доста предложения. Тогава си дала сметка, че се била отказала от живота. И започнала да работи върху интуицията и енергията си. Правела съзнателни практики, за да се балансира вътрешно, така че външният свят и обстоятелства да не пречат на вярата й. Всички тези промени я отвели и към новата любов. „Когато излязох от тъмнината и се отворих към света, Бог ми изпрати тази любов”, сподели Ива.

Това е първият мъж, който тя показва публично, откакто се раздели с дългогодишния си приятел Петрозар. Двамата бяха заедно няколко години, преди през 2015 г. да сложат край на връзката си. Петрозар беше сред близките приятели на Димитър Екимов – певецът и фронтмен на групата „Сленг” и покоен съпруг на ПР-ката. Музикантът, който беше и гинеколог, почина на 29 юни 2008 г. при катастрофа с мотора си. Ива Екимова отгледа сама дъщеря им Дара, която днес е сред любимите поп изпълнители на младите. В светските среди и до днес върви слуха, че тя е имала връзка с Петрозар докато Дими е бил жив. Нещо повече – мълви се, че той ги е хванал на калъп и бесен се качил на мотора си, след което катастрофирал. Ива Екимова никога не е коментирала тези обвинения, въпреки че са се появявали публикации по темата.

„Любовта беше бурна и динамична”, призна тя за връзката си с Дими, както всички го наричаха, а и беше известен сред феновете на „Сленг”. Съпрузите имали хубави моменти, както и трудни. Случвало се е и да спорят. „Той беше авторитарен, но никога не ми е посягал”, откровена беше Ива. Дими бил човек на реда и когато нещо не се случвало по начина, по който си го представял, или го е планирал, се чувствал несигурен и го адресирал към хората около себе си. Не агресирал, но понякога повишавал тон. Агресията в себе си той изразходвал във фитнеса и в екстремните спортове, както и карайки мотор. Тези му увлечения Ива обясни и с това, че на младини Дими искал да е професионален спортист, но семейството му настояло да има уважавана и стабилна професия. Блондинката призна още, че имало моменти от живота й с Дими, в които е изпитвала страх, но единствено от това да няма скандали помежду им. В крайна сметка тя помни предимно хубавите им моменти. И не пропуска годишнините му.

Самата тя посрещна своя 50-ти юбилей благодарна, променена, изпълнена с енергия и любопитство. И подчерта, че за промяната си работи всеки ден. „Полагам усилия, за да съм човекът, който съм днес”, сподели Ива Екимова.