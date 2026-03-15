Синът на Рачков харесва новата си мащеха

Любовният живот на актьора Димитър Рачков в последно време е сред най-обсъжданите теми в артистичните среди. Причината е годежът му с красивата брюнетка Виктория Кузманова, която не само е спечелила сърцето на комика, но очевидно е намерила място и в семейството му. Порасналият син на актьора - Димитър-младши, също одобрявал избора на баща си и харесвал бъдещата си мащеха, издават запознати.

Преди година и половина Рачков и Виктория официално разкриха връзката си. Двамата избраха екзотичната атмосфера на Малдивите, за да покажат, че са заедно. На фона на бели плажове и романтични залези актьорът публикува снимки с любимата си, които бързо обиколиха социалните мрежи. Така той сложи край на всички слухове около личния си живот и призна публично, че е отново влюбен. Оттогава връзката им се развива стремглаво.

Наскоро комикът направи следващата голяма крачка и предложи брак на Виктория. По всичко личи, че двамата са изключително щастливи и не крият чувствата си един към друг. Брюнетката също не пропуска възможност да изрази благодарността и любовта си към Рачков. В социалните мрежи тя често споделя колко специална е била последната година за нея. „Огромно благодаря на човека до мен, който за пореден път ме накара да разбера, че любов се показва с отношение, а не с думи!”, коментира Виктория. И продължава: „Чувствам се обичана, чувствам се горда майка и имам най-невероятните приятели. Благодаря, че те има до мен, Димитър Рачков. Обичам те с цялото си сърце!”. Думите й ясно показват, че отношенията между двамата са сериозни и изпълнени с емоции.

Кузманова не е непознато лице за българската публика. Преди години тя стана популярна като една от адреналинките в „Господари на ефира”. По-късно зрителите я видяха и в риалити формата „Един за друг”, където участваше заедно с тогавашния си партньор Явор Зайн. Двамата дори спечелиха формата и взеха голямата награда, която използваха, за да организират цели две сватби. Романтиката между тях обаче не се оказа толкова устойчива. След известно време връзката им се разпадна и последва развод. Въпреки това, двамата уж се опитват да имат добри отношения, най-вече заради общата им дъщеря Карина. Днес те споделят грижите за момичето и се стараят да бъдат отговорни родители, независимо че вече не са двойка.

Междувременно животът на Виктория пое в нова посока. Освен че се радва на новата си любов, тя развива и успешен бизнес. Хубавицата притежава салони за красота в София и работи в сферата на естетиката. Тя е изградила стабилна клиентела и успява да съчетава ролята на бизнесдама с тази на майка. Връзката й с Рачков обаче неизбежно я поставя в центъра на публичното внимание. Всеки техен общ кадър предизвиква коментари, а феновете на актьора следят с интерес развитието на отношенията им. Някои дори се шегуват с разликата във височината между двамата. На част от снимките Кузманова изглежда по-висока от Рачков, но причината често са елегантните ѝ високи токчета. Самият актьор приема подобни шеги с типичното си чувство за хумор. Под една от снимките им дори се появи коментар от бизнесмена Даниел Бачорски, който написа: „И моята жена така стърчи над мен!”.

Най-важното за Рачков обаче е, че актуалната му половинка е приета добре от близките му. Особено важно за него е мнението на сина му Димитър-младши. Момчето е плод на връзката на актьора със сценаристката Христина Апостолова и е най-голямата гордост на баща си.

Митко-младши вече е поел по своя път. Преди две години той завърши средното си образование с френски език, а след това замина за Париж, където учи интериорен дизайн. Раздялата с единственото дете била изключително емоционална за Рачков. След абитуриентския бал на наследника си той написа трогателните думи: „Птичето ми излетя от гнездото!”. Въпреки че вече живее в чужбина, младежът остава много близък с баща си. Той е дал и своето одобрение за годежа на водещия на „Капките” с Виктория. Димитър-младши харесвал новата половинка на татко си и се радвал, че той отново е щастлив. Това било изключително важно за комика, който винаги е държал мнението на сина си на първо място.

Рачков не крие, че обожава ролята си на баща. Той често е споделял, че семейството е най-голямото богатство в живота му. Затова и неведнъж е признавал, че не изключва възможността отново да стане родител. „Защо не?! Не е изключено. Аз не съм одъртял много. От нищо не бягам”, казвал е актьорът в свои интервюта. Според него в България хората често отлагат създаването на семейство, защото първо искат да се реализират професионално и финансово. „Затова и населението ни постоянно намалява”, коментира Рачков.

В миналото, докато беше във връзка с доста по-младата от него силиконова блондинка Анита Димитрова, неведнъж се появяваха слухове, че двамата чакат бебе. Това така и не се случи. Сега обаче мнозина смятат, че с настоящата му годеница Виктория подобен сценарий изобщо не е изключен. В момента двамата просто се радват на любовта си и на новата глава, която започват заедно. За Рачков най-важното е, че най-близките му хора са до него и подкрепят избора му. Когато и синът му е на негова страна, нищо не може да помрачи щастието на популярния актьор.