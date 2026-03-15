Азис завижда на Иво Димчев! Тих конфликт тлее между двамата

Тих конфликт тлее между Иво Димчев, който е сред участниците в шоуто за имитации „Като две капки вода”, и Азис, който пък е в журито този сезон. Пред камерите Кралят на попфолка досега се е изказвал за колегата си само уважително и ласкаво, даже не е пестял суперлативи. Така че зрителите, които не са наясно с предисторията на отношенията им, биха се изненадали, ако разберат, че певците на два пъти са прекъсвали дружбата си.

Разделили ги непреодолимите им различия във вижданията им за музиката и представите за това какъв трябва да е артистът. Не харесвали и един тип мъже, което, противно на очакванията, още повече ги разединило.

„Не мога да бъда приятел с човек, който не ме разбира като музикант и като артист, не ме приема като артист и не ми вярва”, оплака се Иво Димчев миналата година в интервю на Мариян Станков-Мон Дьо. Тогава артистът разказа надълго и нашироко за двата опита, които имали с Краля на попфолка да станат приятели. А това изглежда логично. И двамата се открояват със собствен почерк като артисти, всеки от тях има успешна дългогодишна кариера и вярна публика, на приблизително еднаква възраст са и харесват мъже. Уви, нито приликите, нито различията им сближили Азис и Иво Димчев. Даже напротив, раздалечили ги.

Двамата се запознали преди 4-5 години. Първата крачка направил Азис. Той писал на Иво в социалната мрежа колко е интересен, красив и талантлив. „Много ми се стопли сърцето, разчувствах се”, призна Димчев, който тогава не бил в България. Той благодарил на Азис за милите думи и няколко месеца по-късно отишъл с приятелка на негово участие в Студентски град. Преди сценичната изява, влезли в гримьорната на изпълнителя на „Мотел” и отново си разменили хвалби. Азис даже казал на Иво, че следи работата му и му се възхищава.

Минало време и двамата се видели на родното Черноморие. Компанията, в която бил Иво, отишла на участие на Азис. Малко след като излязъл на сцената, Кралят на попфолка видял Димчев, прекъснал изявата си и започнал да го хвали пред всички в дискотеката. Азис казал, че Иво е много уважаван и известен извън България, как имало статии за него в най-реномираните световни медии, въобще какъв невероятен артист е. След участието, Азис и Иво си поговорили, а на другия ден хапнали заедно шкембе чорба. Кралят на попфолка също отишъл на концерт на Иво в столичен клуб, след което му заявил, че пее като Бог, никой друг не можел да прави това с гласа си и публиката му е прекрасна. С тези си думи Азис много го мотивирал. „Толкова му бях признателен, че имам гей приятел, звезда, която ме разбира, оценява”, каза Иво. За жалост, скоро той осъзнал, че се е заблудил.

Започнали да се виждат в София. Излизали често на обяд и говорели за музика, изкуство и световни тенденции. „И тогава, когато се скъси дистанцията между нас, се открои ясно нашата много различна позиция – изходна позиция за това защо правим изкуство, музика”, обясни Иво. Азис правел музика, за да създава хитове и да има слава и пари. А пък Иво правел музика, за да води разговор с публиката си, както го обясни. На Краля на попфолка обаче му било трудно да приеме, че може да се правят песни и без целта да е те да станат хитове. Даже се дразнел на това, че Иво, който има две награди „Икар” в категорията „Съвременен танц и пърформанс”, непрекъснато пишел песни. Не можело така, казвал Азис, това не е нормално. Даже препоръчал на Димчев да спре да пее за година и да рисува картини. Защо ще тормози публиката с песни непрекъснато?! Дори тогава Иво смятал, че различията му с Азис има шанс да ги сближат и да си бъдат полезни. Например, Иво да стане по-организиран и подреден под влияние на попфолк певеца. Азис пък да се осмели да рискува, вдъхновен от приятеля си. Можеш да си го позволиш, нахъсвал го артистът, да изпееш каквото си искаш. Азис обаче не искал, защото тези, които щели да го оценят, нямало да отидат на негово участие и да допринесат за хонорара му.

Един ден двамата пак се видели на обяд в столичен ресторант. Азис го попитал какво му предстои и Иво разказал, че ще ходи в Лос Анджелис, за да прави прословутите си домашни концерти за документалния си филм. И още, че е поканен в дома на Майкъл Стайп, съосновател и вокалист на американската рок група R.E.M., който потвърдил, че предоставя къщата си за един от концертите му. „Мълчи, яде и в един момент казва: „Ето затова световната музика е на това дередже в момента. Защото е такива артистчета като тебе пишат песни, защото не знаят какво да правят”, припомни си Иво думите му. Той много се засегнал. Азис не разбирал продуктивността му, смятал, че не е достатъчно уважително дори за Иво като артист и трябва да е малко по-премерен в това какво споделя с публиката си. „Но този разговор можеше да протече по малко по-градивен начин. Не с такова категорично омаловажаване на труда на другия човек”, огорчен е Димчев. Затова, той се фръцнал и заявил на Азис, че не може да му говори така. Иво му казал още, че го обичат и уважават достатъчно много известни и талантливи хора и попфолк певеца не може да го омаловажаваш по такъв начин. „Аз няма да съм ти приятелка. Довиждане!”, заявил Иво и си тръгнал.

Двамата не си говорили няколко месеца, преди пак да направят опит да са приятели. Тогава се проявила другата им огромна разлика – мъжете, които харесват. Васил харесвал мъжествени, брадати, космати, мускулести. „И ако може да са хетеросексуални – значи това е мъжът. Това няма нищо общо с моя вкус. Аз харесвам кекави, недояли гейове по възможност късогледи с очила... Имам много широк диапазон, мога да бъда с всякакви – стари, млади, дебели, слаби... Но имам вкус. Ако ме питаш какво избирам, аз харесвам слаби с очила... Нищо общо с неговия вкус. Аз мога да разбера, че той харесва такива мъже и нямам проблем с неговия вкус. Но той не може да повярва, че аз мога да харесвам това. За него това е ужасяващо и аз просто лъжа, за да се правя на интересен”, каза Иво. Затова той се разочаровал и решил, че не може да е приятел с Азис.

Въпреки че двамата се разминали и си проговорили отново едва в шоуто „Като две капки вода”, Иво Димчев не е спирал да вярва, че тъкмо различията му с Азис могат да ги сближат, обединят и да ги направят по-силни. „Българската култура има полза от това ние да имаме комуникация, да сме приятели”, смята Иво. Той можел да стане по-подреден в съдържанието си, а пък Азис да си позволи, под влиянието на Иво, да изпее, например, „Nessun dorma”, защото имал „Павароти в гърлото си”.

Дали след „Капките” двамата ще станат близки приятели? Надали, съмняват се в арт средите. Азис обяснява пред камерите колко е очарован от колегата си и го обсипва с комплименти, но според запознати при него го имало и елемента на ревността, че Димчев в момента е в центъра на прожекторите и е безспорната звезда на предаването.