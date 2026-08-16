Андреа си създаде ново гадже с изкуствен интелект! „Руснакът Игор“ се оказа шведският модел Алекс Лундквист

Андреа сама си измисли нова любовна история. Фолк певицата публикува преди дни снимки с мистериозен руснак на име Игор, представен като нейното ново гадже. За достоверност тя пусна и снимки как се гушка с мъжа, как я целува и двамата си изкарват добре на плажа.



Много от последователите на Андреа се зарадваха за нея и повярваха на историята, че има нова любов. „Уикенд” обаче провери кой е въпросният мъж и се оказа, че той няма нищо общо с певицата, а Андреа е откраднала плажните му снимки и се е добавила към тях. Така се получават горещите им любовни кадри, а клетият мачо дори не подозира, че е гадже на родната фолк певица. Това можеше да бъде забавно, но е по-скоро тъжно, защото на никой здравомислещ човек не би му хрумнало да си измисля гаджета, даже и да си прави фалшиви снимки с тях. Да не споменаваме и че е подсъдно.

„Да, влюбена съм, много съм вдъхновена и ударно работя по нови проекти” – твърди Андреа.

Снимките на въпросния мъж, с които разполагаме, водят към инстаграм профил на реален човек. На тях той е заснет на плажа, веднъж в близък кадър и втори път, докато излиза от морето. Именно тези изображения са използвани от бившата на Кобрата, която се е възползвала от изкуствения интелект. Запознати коментират, че никак не е трудно да се направят такива фалшиви кадри. Изкуственият интелект вече може да създава изключително реалистични изображения, в които реален човек изглежда така, сякаш е бил на място, на което никога не е присъствал, или е позирал с човек, с когото никога не е бил. Такъв, изглежда, е и случаят с „Игор”.

Всъщност мъжът е Алекс Лундквист и е шведски модел. Той е на 54 години, но изглежда фантастично за възрастта си, има съпруга и дъщеря.

Причините блондинката да си измисля връзка са две. Първата е хората да си мислят, че е превъзмогнала Кубрат Пулев, въпреки че всички знаят, че все още не го е и дори преди няколко месеца направи опит за самоубийство заради боксьора. Втората е Кобрата да ревнува от новия „руски“ любовник, но спортистът въобще не се интересувал от бившата си, а само я съжалявал.

