Зашо „ловецът на педофили“ Ален Симеонов още не е осъден и тикнат в затвора?

Садистичното убийство на 37-годишния Георги Кузев от Кричим, намерил смъртта си след жесток побой, нанесен му от банда тийнейджъри неонацисти, припознали го като „педофил“, насочи медийните прожектори към най-популярния „ловец на педофили“ в България – гологлавият рецидивист Ален Симеонов.



Съмненията, че именно Ален и многобройните му акции по залавяне и публично опозоряване на заподозрени в педофилия мъже чрез раздаване на „улично правосъдие“, са вдъхновили невръстните му последователи от Пловдив към варварската жестокост, се подхранват от твърденията на адвокатите на част от задържаните младежи, че те са имали за пример действията на „гражданския активист“, който се е ползвал с добро име в обществото и дори наскоро е издал



книгата наръчник „Училище за ловци на педофили“.



На корицата на дебютната си книга, пусната в продажба в книжарниците само преди месец, Ален Симеонов позира с пречупен палец. Същия жест непълнолетните убийци от Младежкия хълм в Пловдив вкупом са направили за трофейна снимка с агонизиращия и облян в кръв Георги Кузев, след като преди това са го малтретирали с животинска жестокост в продължение на час и половина.

Жестът с вдигнатия нагоре и пречупен палец, популяризиран в България от Ален Симеонов, беше запазения знак на руския „ловец на педофили“ и неонацист Максим Марцинкевич – Тесак. Под прикритието за „лов на педофили“ той и негови последователи примамват мъже чрез фалшиви профили, унижават ги, заснемат ги и публикуват видеата онлайн. Дори в Русия обаче



Максим Марцинкевич – Тесак стана мишена на правосъдието,



той беше признат за виновен, че под прикритието на уж обществено полезна дейност популяризира неонацистка идеология и извършва тежки криминални престъпления. Сред серия от присъди и въдворяването му в затвора, Тесак беше открит мъртъв в килията си през 2020 г., а обяснението на властите в Москва беше, че се е самоубил. Тръгнаха недоказани слухове, че ловецът на педофили е ликвидиран от надзиратели или от други пандизчии – мълва, подхранена от факта, че уж предсмъртното му писмо до неговата съпруга, в което той се разкайва за делата си, не беше написано с неговия почерк.

Само няколко месеца след загадъчната смърт на Тесак в руски затвор, в България изгря звездата на неговия последовател от София Ален Симеонов – непълнолетен тогава гологлав и очилат младеж. Той, заедно с група съмишленици, нарекли се „Ловци на педофили“, започнаха да примамват предполагаеми сексуални престъпници онлайн чрез фалшиви профили, представяйки се за малолетни момичета, след което организираха засади и ги



излъчваха на живо, докато ги малтретират и унижават публично.



На някои от заснетите от Ален Симеонов и бандата видеоклипове със заловени мъже, заподозрени в педофилия, гологлавият неонацист ги бръсне и полива с урина, докато назидателно ги обвинява в „педерастия“ и „педофилия“, на други клипове жертвите на „гражданския арест“ са бити, докато се чака полицията да дойде.

През 2024 г., след множество подадени жалби от пострадали, Ален Симеонов прекрати практиката си да заснема видеа с побои и гаври, може би и заради обстоятелството, че навърши пълнолетна възраст и вече не можеше да се ползва с привилегията престъпленията му да бъдат подминавани без повдигане на обвинения и срещу него самия. В Русия голяма част от педофилите, заловени, заснети, пребити и публично омаскарени от Максим Марцинкевич – Тесак, се сдобиха с осъдителни присъди, но пък и срещу неонациста с пречупения палец неизменно бяха повдигани обвинения, завършващи сосъдителни присъди.

Е,



срещу Ален няма нито едно повдигнато обвинение,



макар според собствените му признания да е ръководил около 200 акции по залавянето на мъже, заподозрени в педофилия, от които само малка част са излъчени на живо.

„Само трима от заловените от мен и движението ми педофили бяха осъдени от държавата“, критикува Ален Симеонов правораздаването в България и даже се жалва, че и срещу него били образувани дела по жалби на пострадали, които, слава богу, не стигнали до съда, тъй като прокуратурата ги прекратявала в зародиш.

След като непълнолетни деца и младежи се оказаха въвлечени в организирани престъпни структури, подражаващи на движението за лов на педофили на Ален Симеонов, наскоро издадената книга на гологлавият нацист „Училище за ловци на педофили“ изчезна от книжарниците и от каталозите за онлайн търговия. Книгата на Ален Симеонов се появи на пазара в средата на месец юни, а любопитна подробност е, че спонсор на изданието е



гръцкия бизнесмен, дипломат и преподавател Йоаким Каламарис.



Той нашумя в публичното пространство след убийството на сенчестия съдебен лобист Мартин Божанов – Нотариуса, застрелян пред дома си от неизвестен и до днес килър на 31 януари 2024 г.

Според разказа на Каламарис, който е почетен консул на Уругвай в България, през 2023 г. му повдинали обвинение в измама, което

той описва като опит за изнудване с използване на прокуратурата. Според думите му, той и двама от бизнес партньорите му били обвинени в измама, а повдигнатото обвинение е било част от схема за изнудване във връзка с инвестиционен проект за жилищно строителство. По него търсили съинвеститор и се появили арабски бизнесмени, които имали българско гражданство. Сключили предварителен договор, но когато трябвало да се представи проект, партньорите им започнали да правят спънки. Проблемът им бил със собственици на два съседни имота, а след това била намесена и прокуратурата. Според Каламарис в основата на проблемите му с прокуратурата тогава е бил



кръга на сенчестия съдебен лобист Мартин Нотариуса



и свързан с него адвокат, поддържащ близка дружба с тогавашната районна прокурорка на София Невена Зартова.

През месец май т.г. Йоаким Каламарис, който е преподавател в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, осъди прокуратурата да му плати обезщетение в размер на 25 000 лева (12 500 евро) за неоснователно повдигнатото му обвинение и наложената забрана да напуска България.

Йоаким Каламарис все още не е коментирал каква сума е дарил за издаването на книгата на неонациста Ален Симеонов и дали споделя възгледите му.

Съвсем наскоро, на 4 март 2026 г., Апелативният съд в Гърция потвърди с окончателно решение, че крайнодясната партия „Златна зора“ е действала като престъпна организация. Това потвърждава историческата присъда от първа инстанция през 2020 г., с която политическото ръководство и бивши депутати на партията получиха ефективни присъди за тежки престъпления, включително подтикване към убийства и нападения от омраза , извършени от симпатизанти на фашистката партия.