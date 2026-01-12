Бабата на Дени от "Игри на волята" се снимала с Парцалев в киното https://hotarena.net/laifstail/babata-na-deni-ot-igri-na-volyata-se-snimala-s-parcalev-v-kinoto HotArena.net

70-годишната Маргарита Стайкова е неуморна и въпреки че скоковете с парашут за нея са били обичайно занимание, тя и сега е готова да се метне в бездната от самолет, без да се замисли. Тя е легенда в дисциплината скок във вода.

Благодарение на спорта е пътувала много и е доста е видяла. Покрай спорта участва и във филма "Петимата от Моби Дик", в който подводните снимки са дело на нея и на сестра й. В лентата излъчена през 1970 г., участват Георги Парцалев, Мариус Донкин, Мая Драгоманска, Сашка Братанова, Нейчо Попов, Ивайло Джамбазов, Татяна Лолова и други.

Според Маргото на колкото и години да е човек, трябва да спортува, като се съобразява с особеностите на физиакта си, за да бъде здрав и дълголетен, пише Минаха години.

