Баща от "Един за друг" видя раждането на сина си (СНИМКИ)

Риалити герой от "Един за друг" присъства на раждането на сина си. Валери Киров бе в операционната зала, докато любимата му Краси даваше живот на първото им отроче - малкия Виктор.

Новината съобщи пред "България Днес" психоложката Краси Гешева, която стана майка за първи път на 3 декември. Датата се превръща в двоен празник за семейството от последния сезон на романтичното риалити, защото на тази дата е роден щастливият татко Валери.

Семейството е облечено в народни носии на изписването

"По време на самото раждане той беше до мен - въпреки че по принцип не му понася да вижда подобни моменти дори като ги гледа на видео. Превъзмогна себе си, страховете си и всичко лично, само за да не бъда аз сама. А след това, в процеса на възстановяване, беше сила, спокойствие, грижа и безусловна любов - всеки ден, без да се колебае. Той успя да преодолее страха си от кръв и това изживяване ще остане за цял живот", сподели още гордата майка, чиято котка Нежи бе снимана в новия български сериал "Клетката" и скоро ще се превърна също в телевизионна звезда като своите стопани.

Съпругът Валери присъства на раждането

Известната психоложка разкрива, че денят, в който напуснали клиниката, те не били просто семейство, а хора, преживели най-голямото чудо в живота си.

"Избрахме да бъдем облечени в български шевици, а нашето бебе Виктор - в носия. Неслучайно. Защото обичаме България. Защото съзнателно се върнахме от Канада и избрахме да живеем тук - в нашата родина, с корените си, с ценностите си, с вярата си. Този ден беше изключително вълнуващ за мен. Такъв, който знам, че ще си спомням цял живот - с всяка емоция, сълза и усмивка", разкрива емоциите си щастливата родителка.

Снимка за спомен в 9-ия месец

По време на 9-те месеца Краси изчита най-дебелите книги за бременността, посещава два курса за бъдещи родители, гледа много филми и влогове, слуша подкасти, прекарва много време във форуми и групи за бременни.

"Проучвах, търсих и проверявах всеки избор, който беше нужно да се вземе за бременността и раждането. На някой може да му се стори прекалено. Но това съм аз, обичам да съм подготвена и това ми даде увереност и спокойствие, че правя най-доброто за мен и за бебето. Финалът на това приключение е всъщност ново начало. Знам, че сега започва по-интересната част - грижата за нов човешки живот. Родителството. Убедена съм и вярвам, че децата ни изграждат като личности и са най-големите ни учители", казва още Краси.