БГ футболист шест години върти любов с най-голямата си фенка – американка (Снимки)

Български футболист е на крилете на любовта с американската си приятелка.

Става въпрос за нашумелия този сезон Кристофър Риндов. Неговите родители са българи, но той е роден в Съединените щати, а съвсем наскоро подписа първи професионален договор с шампиона на американската Мейджьр лига „Лос Анджелис Галакси“.

Дамата на сърцето до Крис е чаровната Емили Наги. Оказва се, че блондинката е неговата най-голяма фенка и не изпуска мач на любимия си. Двамата често се снимат на терена след двубой, независимо дали Крис е победител, или е от загубилите.

23-годишният футболист е роден в българско семейство в градчето Силвър Спринг, в щата Мериленд.

„И двамата ми родители са родени и израснали в София. Те се местят в САЩ през1998 година, а аз се раждам през 2001-а“, споделя Риндов, Той не се е прибирал в България от десетина години, Мечтае да заведе гаджето си в родината на своите родители и да й покаже красотите на нашата малка, но разнообразна страна. Крис и Емили са в сериозна връзка вече от 6 години.

„Ти ми носиш толкова много радост и щастие, всеки ден и съм толкова благодарен, че те имам до имен! Обичам те“, разкрива чувствата си българският футболист в социалните мрежи.

Неговият договор с „ЛА Галакси“ е до края на календарната 2026 г. До този момент централният защитник играеше за сателитния клуб „Вентура Сити". Той е оставил отлични впечатления по време на съвместните предсезонни лагери и бе възнаграден с контракт.