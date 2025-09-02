Бивша на Джизъса пъчи нов силикон

Едно от многото бивши гаджета на Благо Джизъса се фука с нов силикон. Куини-Алис показва резултатите от пластичната хирургия в Гърция. Там тя се глези заедно с половинката си - бизнесмена Недко Петров-Сланината.

Двамата отмарят заедно с тригодишния си син и се възползват от всички екстри по време на баровската почивка. Куини и семейството се возят на луксозни яхти, обикаляйки райски кътчета в морето. Бившата на Благо показва напращели гърди, които нямат нищо общо с тези от периода си с Джизъса. Двамата бяха лудо влюбени преди десетина години, когато Куини беше още ученичка. Двамата дори щяха да се женят, като бившият футболист дори й подари годежен пръстен. Постепенно те си омръзнаха и не стигнаха до сватба, като Куини не успя да стане майка на поредното дете на Джизъса.

Следващата сериозна връзка на красавицата е с Недко Сланината, с когото продължават да се обичат. Сланината е син на месарски бос. Той се слави като един от най-популярните плейбои от Варна и бройкаше плеймейтки. Преди време Петров имаше връзка със звездата на попфолка Преслава. Дори й подарил златна гривна с диамант "Картие" на стойност 25 хиляди евро. Семейството на Куини също е заможно. Нейният баща е строителен предприемач, като тя и сестра й Никол са отгледани в просторен палат в Бояна.

След раждането на сина им Недко и Алис започнаха да строят голяма къща в полите на Витоша. Новата къща е разположена в един от баровските квартали на София с прекрасен панорамен изглед към столицата. Интересното е, че лично Куини проектира дома си. Тя завърши последователно Строителния техникум, а след това и Университета по архитектура, строителство и геодезия.