Бившата на Александър Николов го смени с по-възрастен мъж (Папарашки снимки)

Красавицата замени волейболиста с по-възрастен мъж, двамата се гушкат в столично заведение

На крилете на любовта се носи бившето гадже на волейболиста Александър Николов - Юлита Димитрова. Екип на "България Днес" засече красавицата в известно столично заведение в прегръдките на новия й любим.

Усмихнати до уши, двамата прекарват една романтична вечер на лунна светлина. Докато във вътрешната част на заведението кипи глъч по повод избора на Фатална жена на годината, двойката избира да се усамоти на кокетна масичка навън.

Двойката си бъбри на лунна светлина

Половинките се смеят, разговарят и сякаш времето е спряло, щом са заедно - един до друг. Двамата са толкова улисани в приказки, че дори не забелязват камерите на папараците ни, които успяват да ги щракнат в няколко кадъра.

С минаването на вечерта времето захладнява и на Юлита й става студено. Като истински кавалер нейният партньор веднага моли сервитьора да донесе одеяло, с което я завива нежно.

Хубавицата отново грее от щастие

Ако четем по блясъка в очите й, хубавицата се трогва от жеста. Мъжът, който видимо изглежда доста по-голям от Димитрова, продължава да я обгрижва до края на вечерта, гали косата й, обгръща я с ръце и й се любува. Отстрани всичко изглежда като една красива приказка - досущ като излязла от любовен роман.

Още в края на май стана ясно, че бившата на Николов си има нов. Това се случи само няколко месеца след раздялата й с национала, с когото бяха гаджета няколко години. Самата Юлита загатна за връзката си в стори в инстаграм, на което държеше ръката на мъж. По всичко личеше, че тя не беше на национала, тъй като бе татуирана и много по-мускулеста. Бързо след качването на снимката обаче чаровницата я изтри, а след това махна и инстаграма си. Според запознати двойката е заедно отскоро и все още не афишира любовта си в мрежата.

Изненадващият крах между Алекс и Юлита е истински шок за феновете на волейбола. Медийните любимци станаха особено популярни след грандиозния успех на националния отбор на световното по волейбол през септември 2025 г. Тогава софиянката даде редица интервюта, в които говореше с гордост за своето момче. Същото сподели и пред "България Днес", разкривайки, че вече обмислят да свият гнездо.

"Със сигурност кариерата му е на първо място, но да, имаме план да създадем семейство в скоро време", заяви пред нас преподавателката по италианска литература. В този период тя бе убедена, че известността на партньора й няма да го главозамае.

"Той е син на Владо Николов. Израснал е в такава среда, в която е свикнал с популярността, но Алекс е много земен човек, знае да цени", категорична бе за ценностите на гаджето си внучката на легендата Иван Сеферинов.

По това време младежите живееха заедно в Италия, където българският "лъв" играеше в тамошния тим Кучине Лубе (Чивитанова). Двойката отглеждаше и две кученца - бигъл и голдън ретривър. След раздялата Юлита се върна в България, вземайки животинките със себе си.

Дълго време половинките опитвали да запазят отношенията си цели. Двамата преминали през много трудности, очевидно - да скъсат било неизбежно. Именно за тези тежки момента Юлита говори в своята онлайн книга и по-специално - в глава 86, която публикува на Свети Валентин. Тя носи името "14 февруари - не каквото очаквате" и описва връзката им в минало време.

"Ние с Алекс може би не сме там, където бяхме, но това, което имахме, ме направи по-дълбока. По-осъзната. По-силна", пише с тиха благодарност талантливата красавица за края на приказката им.

Александър продължава да пази мълчание около раздялата им. За него обаче също се носят слухове, че е обвързан. Според италиански медии новата му изгора е сръбската националка Хена Куртагич, която играе за италианския гранд Милано. 22-годишният посрещач дори е присъствал на мач на тима й в Шампионската лига с турския "Вакъфбанк" в Истанбул. Дали е вярно обаче, българинът все още не издава.

Колкото до кариерата му, Николов продължава да играе професионално. В момента заедно с националния отбор спортистът се състезава в Лига на нациите. Въпреки загубата с 1:3 гейма от Белгия тимът на Джанлоренцо Бленджини върви смело напред към следващата среща със състава на Иран.

Алекс и Юлита определено ще останат в историята като една от най-сладките двойки в родния спорт. Въпреки че на този етап пътищата им са разделени, не е изключено съдбата отново да ги събере в правилния за тях момент.