Златка Райкова с роля на дива селянка в нов български филм

Златка Райкова получи първата си главна роля в пълнометражен филм, в който си партнира с Цецо Андреев, озаглавен „Да превземеш София“ на Исидор Карадимов.

Красавицата влиза в ролята на Роза – неудържима провинциална красавица, решена на всяка цена да бъде видяна и животът ѝ да бъде изпълнен с лукс и маркови стоки. За нея животът има смисъл само ако изглежда добре на камера, а София е нейният български Ню Йорк, който чака да бъде превзет. Андреев пък е Марко – нейният груб, земен и болезнено истински съпруг. Той не разбира защо Роза непрекъснато режисира живота им и защо все него изрязва от кадър.

Когато двамата заменят овцата си за раздрънкан бус и напускат Койнаре, Марко вярва, че бяга от родата. Роза е убедена, че пътува към славата. В крайна сметка двамата се превръщат в политически врагове, като балканската комедия обещава много смях и безумни ситуации, обвързани с времената на социалните мрежи. Премиерата е насрочена за 8 януари догодина.