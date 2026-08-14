Джет събра Силвия Петкова с новия мъж

Театралната и кинозвезда Силвия Петкова, която зрителите най-често познават от редица успешни сериали, сред които „Пътят на честта“, най-сетне се понесе на крилете на любовта след изненадващата си раздяла с прочутия режисьор Зоран Петровски, от когото има едно дете – момче на име Сава.

Отскоро талантливата артистка е във връзка с човек, който се казва Мартин Керезов.

Сефте

Мартин е първият мъж, който намира път към сърцето на актрисата след четиригодишна пауза, през което време което самата тя посвещава на наследника си и кариерата. В социалните мрежи 38-годишната звезда сподели първите си общи кадри с Керезов, а думите, които остави като следа под кадрите, дадоха ясна заявка, че става дума за сериозни отношения, а не за лятна афера – нещо, което в днешно време не е за подценяване.

„Гравитацията е фундаментално взаимодействие, което може да бъде описано като сила, привличаща обектите един към друг. Тя е от съществено значение за разбирането на механизмите, отговорни за повърхностните водни вълни и лунните приливи, и допринася значително за формирането на метеорологичните условия“, гласи текстът под пъстрите кадри, успели да изненадат и провокират вниманието както на колеги, така и на стотици фенове. Сред първите, които изразиха радостта си от промените в живота и по-специално в личната сфера на Петкова, бе актрисата Ирена Милянкова, изп. директор на БНТ и актриса Деси Тенекеджиева и редица други.

Любопитното е, че това не е първата публична поява на двамата, тъй като преди няколко дни Силвия сподели забавни моменти от общото им преживяване на джет. Актрисата, известна с чувството си за хумор, признава, че именно Мартин я е убедил да се качи на водното возило. „Никога, никога! Няма да повярвам! Ама! Ей на! И вози се на джет... Написа тогава тя. – Всеки се нуждае от Керезов, за да се случи нещо.“ По всичко личи обаче, че за забавното преживяване на Силвия са били нужни не само смелостта на Мартин да я убеди да опита нещо, което явно дълго време не е смятала за възможно. За мъжа, който в момента е близо до актрисата, публично известно все още е сравнително малко. Името му стана по-популярно именно след появата на общите им снимки в социалните мрежи.

Бъдеще

„Всичко най-прекрасно предстои за нас. Пожелаваме ви и при вас да е така“, гласеше публикацията им, споделена в социалния Дир. За Зоран също има човек до себе си. Добрата новина е, че Сава расте щастлив и заобиколен от хора, между които цари разбирателство. Силвия и Зоран изключително държат на възпитанието и примера, помежду им, за да не се създава излишно напрежение, внимание, мишки на събрание. За да не започнат спекулации из жълтите сайтове, което най-вероятно ще кажем, че взехме единодушно решение нашият път като двойка да приключи и да продължим пътя си едно прекрасно приятелство, плод на което е най-вълшебният ни син. Няма причина, просто в живота на хората се случват и такива неща.

Възстановяване

Разбира се, невинаги всичко е било цветя и рози в живота на Петкова. Само преди няколко месеца тя свали завесата, признавайки, че е имала нужда от дълго време, в което да остане насаме с депресията и тревожността. „Не съм била добре. Искаме да ви кажа, че от три години се боря с депресията. Не съм била добре от три години, с изключения... Имам нужда, отворена съм за любов“, сподели тогава актрисата. Пред почитателите си тя разказа за трудния период след края на връзката си и какви грижи са й били необходими. Тя разкри, че й били нужни три години, за да се отърси от преживяванията напълно. Тя говори за терапията, самотата и процеса, в който отново се е научила да бъде добре със себе си. По думите й, ако в живота се появи подходящ човек, тя не търси отново авантюри. Желанието й за връзка с човек, с когото на остане до края на живота си, в лицето на Мартин вижда точно това – бъдеще, надежда и общи мечти.

Приятели

През 2022 година Силвия и Зоран се разделиха, до днес обаче остават приятели и поддържат добри отношения заради сина им дете. По това време те решиха сами да обявят какво се случва в семейството им.