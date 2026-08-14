Ненчо Балабанов: Мълвата за Симона Пейчева не ме притеснява — било е преди сто години

"Никога не съм бил от мъжете в леглото на Симона Пейчева!" Това каза за "България Днес" Ненчо Балабанов. За разлика от някои БГ звезди, които бързат да опровергаят всеки появил се фейк за личния им живот, водещият на "Сделка или не" реагира със смях на изсмуканите от пръстите писания за себе си, особено "на любовния фронт".

Комикът сподели пред вестника, че дори му е станало забавно от притоплената напоследък клюка, че е бил гадже с шампионката по художествена гимнастика и бивша тв водеща Симона Пейчева.

"От едно мое гостуване в предаването, което тя водеше, тръгна всичко. Но ние просто се шегувахме. Много се смея на тези публикации! По време на двете ми гостувания в предаването на Симона бяха изрязали една шега, която после излезе в друго интервю, че ние флиртуваме и се сваляме, и на база тази шега хората си помислиха, че ние сме заедно и аз съм един от мъжете в леглото й", разказва Балабанов. Най-забавното според него обаче било това, че "никой не знаел абсолютната истина", докато "България Днес" не го е попитала в прав текст.

"Не съм от нейните партньори в живота, любовници, гаджета и така нататък... Ние обаче сме много добри приятели със Симона", подчерта шоуменът.

"Не ме притеснява тази мълва, първо, защото се е случило преди сто години, второ, няма никакво значение дали сме имали романтична връзка. Аз по онова време съм бил свободен мъж и съм можел да имам или да нямам такава връзка", добави за вестника актьорът.

"Не съм виждал отдавна Симона и самият аз бях втрещен от цялата тази история около убития в Бояна бизнесмен, дори не го познавам... предполагам, че и за нея случилото се е шок", допуска тв водещият.

Балабанов опроверга пред "България Днес" и друг слух, но значително по-актуален - че имал намерение да се пресели в Италия.

"Обожавам Италия, но засега няма да се преселвам там", категоричен е водещият на "Сделка или не".

С този отговор той сложи точка на твърденията, тръгнали след негов пост в социалните мрежи, гласящ: "Толкова харесвам Италия, защо пък да не остана тук". Риторичният, както се оказва, въпрос е поставен под кадри на комика с половинката му Катрин Русева от Милано.

"Много обичам родината си, много съм привързан към нея, а и имам още толкова работа в България, толкова неща още искам да направя, че със сигурност си оставам тук. Кой знае, някой ден може да се замисля и за смяна на местожителството", допълни пред вестника Ненчо Балабанов, намеквайки, че този ден е някъде много далеч в бъдещето, а е възможно и никога да не настъпи.

"Горещо одобрявам и се радвам на избора на мои колеги, които се преместиха в други страни. Дори и да не се изявяват там като актьори, те са направили важна, решителна крачка в живота си. Защото е много по-добре, ако не си доволен от живота в България, да избереш да отидеш другаде, вместо непрекъснато да мрънкаш и да се оплакваш. Аз съм човек, който се стреми да разпръсква позитивна енергия около себе си, тя е много важна за хората на изкуството, за тяхната публика и изобщо - за всеки човек", подчерта пред "България Днес" шоуменът.