Бившият на Гери-Никол стана ресторантьор

Бившето гадже на Гери-Никол - Дани Илиев, смени попрището. ММА боецът се оттегли от спорта и вече има нова страст.

Илиев се захвана с ресторантьорския бизнес. Той откри първото си заведение в София. Става дума за италиански ресторант, който се намира в полите на Витоша. Бившият боец избра Бояна за новото си начинание. Заведението отвори наскоро, като залага на стила на Апенините. Храната също е традиционна за Италия.

„Всичко започна с една мечта - обяви Илиев. - Мечта за място, където да идваш като гост, но да си тръгваш като приятел. Автентични продукти, сезонни вкусове и уютна атмосфера.“ Това не е единствената новост около бившия ММА боец. Той се похвали на последователите си в инстаграм, че започва строежа на собствена къща. Илиев публикува серия кадри от бъдещия си дом, където с каска на главата и широка усмивка направи символична „първа копка“.

След това се качи и в самия багер, където позира като истински строител магнат. Мястото е почистено и предстои да бъде подготвено за изливането основите.

ММА боецът стана известен покрай връзката си с Гери-Никол, ковто продължи около година. След раздялата им ММА боецът се залюби с красивата лекарка Рома Соми, припомня „България Днес“.