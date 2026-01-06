Стефан Диомов: Фики е талант, нека ни представи на Евровизия

„Видях всички представени млади хора, които са се кандидатирали за „Евровизия“ да представят страната ни.

И да ви кажа, много ми харесва това, че са по-непознати от моето поколение, по-възрастните, да кажа легендарни певци. Защо да не ни представи един Фики например! Та той е голям талант! Роксана също", сподели за

„България Днес“ композиторът Стефан Диомов, който винаги е бил „за“ младите хора да им се дава път в музиката.

„Повече от шест десетилетия вървя по този път, това е много труден път, но те са нашето наследство“, казва творецът.

„Много харесвам уникалните гласове на Мария Илиева, Миро и Любо Киров също имат страхотен талант, но добре, че този път са избрани по-непопулярни певци“, смята Диомов.

БНТ обяви 15-те изпълнители, които ще участват в подбора.

Любимецът на българската публика ще представи страната ни в международната фаза на песенния конкурс през май 2026 г. във Виена. Ето кои са артистите: „Керана и Космонавтите“, Михаела Маринова, Михаела Филева, „Молец“, Роксана, Фики, ДАРА, Дара Екимова, DIA, Елизабет, Innerglow, Мона, Прея, Вал и Вениамин.

Стефан Диомов сподели, че е посрещнал новата 2026 година с приятели и надеждата, че тя ще донесе мир не само за всички българи, а и за целия свят. На себе си пожелава да напише още някоя и друга песен.

„Иначе отсега започвам подготовката на коледния концерт, който по традиция правя всяка година в Бургас. Още сега започвам с подготовката, те са 4-5 на брой концертите и ще ми стигнат сигурно 11 месеца, за да бъде всичко наред“, смее се композиторът.

Той има и своите препоръки към младите хора, които тепърва тръгват по трънливия път на музиката, както и на конкурса в „Евровизия“. „Важно е да бъдат

усърдни, да бъдат трудолюбиви, знаят какво искат да постигнат и с много, много труд ще сбъднат, защото не е лесно си музикант и да караш хората да се чувстват по-добри“. Той пожела и на начинаещите певц, композитори, текстописци и аранжори да бъдат целеустремени, защото „не може да станеш музикант, без да положиш огромен труд в успеха си“, казва Диомов.

За себе си разказва, че като млад дори не е смеел да си мечтае, че един ден би могъл да има свой концерт в зала 1 на НДК, но му се случили три концерта именно в тази зала при пълни салони. „За мен беше истинска магия и искам да я пожелая на всеки музикант“, казва Диомов.