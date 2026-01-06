ШОК за феновете: Златка Райкова остана без челюсти

Сексбомбата Златка Райкова шокира феновете си с признание, че няма и никога не е имала филъри в челюстите.

Новината идва директно от самата нея, след като отговаря на въпроси на последователи в социалните мрежи относно естетичните интервенции, на които се е подлагала.

„Нямам подобна процедура. Не харесвам тези челюсти отдолу, които повечето си правят. Аз просто нямам такава – такава съм си по рождение и не я харесвам, но стана модерна“, признава без притеснение плеймейтката.

Бившата половинка на Благой Георгиев – Благо Джизъса, от години е сред най-обсъжданите лица в родния шоубизнес. Златка никога не е крила, че е прибягвала до корекции, но явно и тя поставя граница в „тунинга“.

„В какъв свят живеем, щом дори най-известните силиконки вече не прекаляват с естетичните корекции“, иронично отбелязват от България Днес.

Златка Райкова остава пример, че дори в епохата на филърите и корекциите, естественото все още има своето място.