Певецът Богдан Томов: Празнуваме Богоявление, а не Йордановден

Данчо Караджов ще посрещне празника вкъщи с най-близките си

Днес е Богоявление - денят, в който Иисус Христос е кръстен в река Йордан, небето се отваря, Светият Дух слиза като гълъб и Бог се явява като Света Троица. Празник на пречистването, водата и новото начало.

Тази година в светлината на празника застават двама обичани български изпълнители и именници - Богдан Томов и Данчо Караджов, които говорят за вяра, род и традиции.

"Днес няма да празнувам за съжаление. Ще отбележа празника само с моята съпруга, защото тя е най-верният човек до мене, и двамата ще бъдем у дома", споделя Богдан Томов пред "България Днес". На трапезата на обичания изпълнител след празничните маратони има нещо семпло, но символично:

Данчо ще отбележи рождения си ден след две седмици, но именният ден е по-значим

"След всички тежки новогодишни трапези на моя имен ден винаги има леща, приготвена от моята тъща", споделя Томов, издавайки любимата си гозба. Поп певецът държи на точността, когато става дума за празника:

"Празникът е Богоявление, а не Йордановден. Малко е обидно към самия празник да бъде така. Кое е по-важно? Явяването на Бог или името на някаква река?" - пита Томов и дава пример, който разбива клишетата:

"Както Коледа е Рождество Христово, а с времето е станала имен ден на Христовците, така и Великден не е бил празник на Величковците. Просто не знаем добре празниците в България и трябва да ги научим". Той е уверен, защото е проверил:

"Консултирал съм се с хора от Светия Синод, преподаватели в Духовната академия - всички казват, че правилното име е Богоявление", категоричен е гласовитият софиянец.

Докато Богдан говори за символиката на празника, Данчо Караджов го усеща през най-ценното - семейството.

"Не съм голям празнуващ, но този ден има специално място в сърцето ми - винаги го отбелязваме вкъщи. Според вокалиста на "Сигнал" именният ден е време за най-близките и вътрешно равновесие - нещо, което днес, в забързаното ежедневие много хора пропускат.

За него именият ден тежи повече от рождения:

Богдан Томов е роден на Никулден, но празнува имен ден днес

"Имения ден го тача повече от рождения. Рожденият ми ден е само благодарност към Всевишния, че ме е показал на Бялата Земя - и нищо повече".

Рокаджията празнува името си с гордост и корени: "Кръстен съм на дядо ми Йордан - бащата на моя баща. И когато си спомня, че Христос е кръстен в река Йордан - това ме прави още по-горд".

За значението на името си Караджов споделя: "Вярвам, че името ми е било сподвижник на успехите ми. Дало ми е сила и късмет".

На въпрос дали приемат неканени гости на имения си ден, двамата изпълнители дават искрени отговори: "Идвали са гости вкъщи на имения ми ден и винаги ги приемам. Домът ми е отворен, сърцето ми също", с усмивка заявява певецът на вечния хит "Сбогом".

"У нас досега не са идвали изненадващи гости, но ако някой реши - ние сме с отворени обятия за него", завършва Томов, който с гордост чества 6 януари.