Блатечки лъсна без дрехи със свой колега! Жена му ще го застреля

Асен Блатечки лъсна гол с колегата си Борислав Вълов първо на плакат, а после и на сцената в нов спектакъл.

„Двама чисто голи мъже" е постановка, за която тепърва ще се говори, а плакатът към нея вече обикаля нета и предизвиква фурор. И като явна артистична закачка към някои снимки на Ред хот чили пепърс".

Любопитното е как преводът е на Михаил Билалов. Той освен с ролята на Джаро от „Под прикритие“ у нас е известен и с участие в представления в Париж, както и с оформление на градини и други ландшафтни обекти. А сега влиза и в ролята на преводач. Блатечки режисира пиесата и взима за себе си главната роля на съпруга, чиято жена се прибира и го заварва гол заедно с друг мъж, пише "Телеграф".

Случка

От френските медии става ясно, че съпругата взима една пушка и е готова да стреля по голите мъже. Дамските роли са поверени на Светлана Бонин и Гергана Спиридонова. Другият гол мъж е Борислав Вълов, който е от най-популярните млади актьори, а има успехи и като инфлуенсър.

Софийската премиера на "Двама чисто голи мъже“ е в „Сълза и смях" на 24 октомври.