Блатечки вае плочки 8 месеца заради новата постановка! (Вижте бруталното му тяло)

Секссимволът на българското кино Асен Блатечки се съблече както майка го е родила в новата постановка „Двама чисто голи мъже“, където играе с колегата си Борислав Вълов Ей Бо, който също е гол.

За разлика от него, Асенката леко се бе налял, тъй като спря цигарите окончателно, но влезе във форма благодарение на желязната си воля, пише "България Днес". „Няма да съм постоянно гол на сцената. Всичко е провокация, както знаем, но аз и друг път съм се събличал, а и не съм само аз“, споделя готиният актьор.

„Двама чисто голи мъже“ е постановка, за която тепърва ще се говори, а плакатът към нея вече обикаля нета и предизвиква фурор. Софийската премиера е в „Сълза и смях" на 24 октомври. Така ще бъде отбелязана 10-годишнината на театър „Бонини“. Пиесата е на Себастиен Тиери и е един от безспорните хитове в Париж. Любопитното е, че преводът е на Михаил Билалов. Блатечки режисира пиесата и взима за себе си главната роля на съпруга, чиято жена се прибира и го заварва гол заедно с друг мъж. В останалите роли ще видим Борислав Вълов Ей Бо, Светлана Бонин и Гергана Спиридонова.

Идеята да се съблече гол и да покаже колко е красив, макар и на 54 години, според слуховете е на жената до Асен - красавицата Елеонора. Двамата все още са заедно и много щастливи.

Тя е първата жена, на която той на няколко пъти публично се обяснява в любов. Двамата изкараха незабравимо морско лято, което комбинираха с представленията, в които играе Блатечки. Заедно с тях бяха и двете деца на Елеонора от първия брак и на Асен от Диляна Попова. Със сигурност актьорът няма да заведе сина си Борил точно на тази постановка с негово участие не от срам за голотата си, а най-вече заради провокативните моменти, които момчето нямало да разбере, споделят близки до Блатечки.