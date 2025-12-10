БНТ с „Евро кабаре“ на Нова година

БНТ вече е готова с новогодишната си програма! Режисьорът Димитър Шарков, който е и сценарист на празничния спектакъл, успя да заснеме четирите части за две седмици, а зрителите ще могат да ги гледат от 20.30 часа на 31 декември до 1 часа след полунощ на 1 януари. И тъй като 2026 е годината в която България приема еврото, новогодишната програма е свързана с това събитие.

Началото обаче ще бъде дадено с фолклорна палитра от народни песни, обединени от една тема - българската сватба. В тази част от програмата участват Николина Чакърдъкова и дъщеря й Мария, Гуна Иванова, Илия Луков.

Пред камерите застават и обичани актьори –Къци Лафазанов, Любо Нейков, Филип Аврамов, Албена Михова, Мая Бежанска, Руслан Мъйнов, Тео Елмазов, Елена Атанасова. Те ще дефилират във всички части на новогодишната програма, изпълнявайки различни роли, пише "Филтър'.

След емоциите около българската сватба тв аудиторията ще се пренесе в кабаре, но не какво да е, а „Евро кабаре“. В него танцува балетът на Музикалния театър, балет „Веда“, а свои хитове изпълняват Васил Найденов, Веселин Маринов, Богдана Карадочева, Стефан Димитров, Стефан Диомов, Тони Димитрова, Михаела Филева и Михаела Маринова, Тино й Роби. Благодарение на режисьора Димитър Шарков за първи път в тв програмата се събират Васил Найденов и композиторът Стефан Димитров, които не си говорят вече месеци наред след големия си скандал за авторски права. Васил, Богдана и Стефан обаче няма да изпълнят заедно хита „Нова година“, както обикновено са правили досега, и даже не са се засекли по време на снимките.

В „Евро кабаре“ ще се води и забавен дебат за еврото, в който комиците Къци Лафазанов и Любо Нейков, в роли на професори, разсъждават за плюсовете и минусите след смяната на лева. Ще има и пътуване през различни държави, а Филип Аврамов влиза в образа на Тодор Колев, за да изпълни дуетното парче „Урок по френски“ заедно с актрисата Елена Атанасова, която пък е в ролята на Богдана Карадочева.

Веднага след „Евро кабаре“ започва третата част, посветена на старите новогодишни програми на БНТ, отдавна превърнали се в класики. В нея зрителите ще се срещнат с емблематични фигури от легендарния режисьор Хачо Бояджиев, актьора Стефан Данаилов, както и бившата генерална директорка на БНТ Леда Милева. С помощта на машина на времето зрителите ще надникнат зад кулисите на старите празнични предавания и ще разберат какво точно се е случвало в бекстейджа. А там, както е известно, е не по-малко интересно. Всъщност в Националната телевизия още се носят легенди за крясъците на Хачо Бояджиев по време на снимки.

В тази част ще бъдат включени и актьорски пародии на големи хитове. Любо Нейков ще изпълни популярното парче на Мариус Куркински „Ти-ри-ри-рам“. Ще бъдат припомнени и прочути песни. Това ще направи Михаела Маринова, която ще изпее „Без радио не мога“ от репертоара на примата на родната попмузика Лили Иванова.

След полунощ, в четвъртата част, ще се включат гвардейският духов оркестър, танцови състави, а популярните ни изпълнители ще честитят на зрителите Новата 2026 година.