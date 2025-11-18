Боби М. пак показа танцови умения на юбилея на Мария Петрова (Снимки) По случай петдесетата си годишнина бившата гимнастичка превърна Военния клуб в кабаре https://hotarena.net/laifstail/bobi-m-pak-pokaza-tancovi-umeniya-na-yubileya-na-mariya-petrova-snimki HotArena.net

На френски шик заложи Мария Петрова за 50-годишнината си. Трикратната световна шампионка спретна ВИП партита на годината за своя юбилей.

Купонът бе в събота и се състоя във Военния клуб в центъра на столицата, научи "България Днес". Специално за събитието той бе префасониран в изискано кабаре. Още с влизането гостите се потапяха във френската атмосфера. За доброто им настроение имаше и балет, който показа традиционни танци.

Мария Петрова грееше в секси рокля със златисто

Мария Петрова посрещна гостите си в шармантна златиста рокля, с която демонстрира перфектната си форма и на 50 години. Бившата гимнастичка произнесе кратка реч от сцената, която завърши с гръм на стотици конфети, които се изсипаха върху присъстващите.

Топмоментът на вечерта бе разрязването на тортата от страна на рожденичката. Плътно до нея бе съпругът й Борислав Михайлов. Легендарният вратар отново демонстрира танцовите си умения.

Боби Михайлов танцува плътно до съпругата си

Сред гостите на Мария Петрова личаха имената на куп известни личности. Почти всички от гимнастическото семейство уважиха юбилярката. Президентът на федерацията Илиана Раева бе със съпруга си Наско Сираков. Кумовете на Мария и Боби Михайлов - Емил и Мариана Костадинови, също не пропуснаха празника. Сред гостите бяха и Ветко и Маринела Арабаджиеви, които са дългогодишни приятели на спортната двойка.

С пълни сили на купона се забавляваха и децата на Михайлов от първия му брак Николай и Бисера, които са изключително близки с мащехата си. Те бяха придружени от половинките си Николета Лозанова и Живко Миланов. Не е ясно дали от Америка е успяла да се прибере дъщерята на Боби и Мария - Елинор. Тя от години живее зад океана, където първо следва, а сега работи.

Рожденичката с треньорките Бранимира Маркова, Мариана Памукова и Валентина Иванова

Петрова навърши 50 години миналата седмица. На самия си рожден ден събра на празничен обяд няколко от колежките си от федерацията по художествена гимнастика, но големият купон бе в събота.

Личната й мечта на тази възраст е проста и човешка.

"Искам да бъда щастлива, удовлетворена и в мир със себе си", заяви голямата шампионка.

Тя отдаде най-голямо значение на подкрепата у дома.

"Семейството е нашият микрокосмос. Ако там си добре - можеш да спечелиш всичко", категорична е Петрова.

Илиана Раева се забавлява със Стилияна Николова, Ева Брезалиева и Боряна Калейн

Тя призна, че винаги е искала да бъде различна.

"Не исках да се впиша в тълпата. Гимнастиката ми даде възможност да блестя по мой начин. Приятно е да бъдеш известен - но не ме е променило", казва Мария.

Любимото й съчетание е това с обръч по "Кармина Бурана" - създадено за рекордно кратко време и превърнало се в истински фурор.

За провалените олимпийски мечти Петрова няма горчивина.

"Две пети места... Така е трябвало да стане. Аз имам достатъчно - три абсолютни световни титли, две европейски. А после - като съдия и ръководител - имам и другите медали чрез нашите момичета", доволна е тя,

Момичетата от ансамбъла също бяха сред гостите

Петрова смята, че спортът се развива и предстоят още успехи.

"Имаме силно поколение. В индивидуалното можем да постигнем повече - мечтата е златен олимпийски медал", не крие амбициите си една от шефките на родната гимнастика в момента.