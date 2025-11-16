Богдана написа „кърваво писмо” на Васко Кеца

Богдана Карадочева призна, че страда неимоверно от взривеното 50-годишно приятелство с Васил Найденов заради спора за авторски права, който избухна между съпруга й - композитора Стефан Димитров и Кеца.

„Васил сега е моята болка отляво. Много ми липсва, че не се чуваме и не си говорим. 50 години той и Ивайло (Манолов, б.ред.) ни бяха най-близките приятели и с тях сме си споделяли всичко“, каза певицата в телевизионна изповед пред Лора Крумова. За да опише как се чувства Богдана Карадочева използва името на популярната песен „Болката отляво“, изпълнявана от Кеца по музика на Стефан Димитров и по текст на Маргарита Петкова.

Според източници на „Уикенд”, преди няколко месеца Богдана е написала дълго писмо на Васил и му го пратила. То съдържало както обяснения в любов, така и упреци към него заради некоректното му отношение към Стефан Димитров. Въпреки че го получил, Кеца така и не върнал отговор. Според близки до певеца, той се бил зарекъл, че няма да поднови дружбата си с дългогодишните си съратници.

Формален повод за разрива между Стефан Димитров и Васил Найденов е песента „Там на завоя“. Композиторът твърди, че е създал музиката преди 23 години за мюзикъл на Хачо Бояджиев, а сега Васил Найденов неправомерно я представя като своя. Проблемът възниква, след като певецът започва да изпълнява песента в дует с братя Аргирови, а конфликтът се задълбочава, когато Найденов си „присвоил авторството“. Димитров обяснява, че работата по създаването на песента включва текст от Маргарита Петкова, неговата музика и аранжимент, но той се ядосал, когато Найденов започнал да твърди, че песента е негова. Богдана Карадочева призна, че разривът между двамата много й тежи, индиректно потвърди написаното от „Уикенд“, че и тя, и много общи приятели са се опитвали да сдобрят мъжа й с Кеца.

С леко разочарование обаче българската кралица на шансона добави, че Васил нещо се е объркал напоследък, явно визирайки нежеланието му да се срещне очи в очи със Стефан Димитров и да си изяснят отношенията не чрез медии и адвокати. Богдана обаче каза, че продължава да обича безумно Васил Найденов.

Същевременно Стефан Димитров събира музиканти и приятели в концерта „Такъв е животът“ на 19 ноември в голям столичен клуб и за пръв път в негов такъв голям концерт няма да участва Васил Найденов. В събитието ще вземат участие три покления музиканти – от ветераните Мими Николова и Михаил Белчев, през Братя Аргирови, Тони Димитрова и Дони до младите музикални надежди - Филип Донков и Беа, Димитър и Христо с „Анима“. Специално участие ще вземе и футболната легенда Христо Стоичков. Самата Богдана Карадочева ще представи две песни – „Жена съм аз, преминала през всичко“ и „Тази вечер аз съм хубава“ в нов аранжимент.

Наскоро Богдана Карадочева се срещна със Силви Вартан и й изпя на ухо двете песни. Любопитната случка между двете грандами на шансона се разигра във френското посолство в София. Световноизвестна френска певица дойде у нас като специален гост на кино-литературния фестивал „Синелибри“. В началото на 60-те години Силви Вартан изпълнява песента „La plus belle pour aller danser“ („Танцувай с най-красивата“) по текст на Шарл Азнавур и музика на Жорж Гарваренс. Песента звучи във френско-италианската комедия „Търсете идола“, в която участват Шарл Азнавур, Джони Холидей и Силви Вартан. В България песента става популярна като „Тази вечер аз съм хубава“ и е изпята първо от Богдана Карадочева.

„Срещала съм се със Силви Вартан и друг път, преди много години. Сега й припомних, че съм изпяла на български песента „Танцувай с най-красивата“, така се казва на френски. И й изпях на ухо „Аз ще бъда с чудна рокля, ших си я сама“. Беше много забавно и тя се усмихна. Казах й, че записвам нови песни и че съм много щастлива да се видя с нея. После Силви ни сподели много интересни спомени от България. Беше прекрасно“, разказа Богдана.

Тя изпълнява „Аз ще бъда с чудна рокля, ших си я сама“, когато е само на 15 години и я превръща в истински хит в България. „Бях малка. Вили Казасян ме накара да изпея тази песен на Силви Вартан, тя беше много популярна в Европа. Хората много я харесаха и си я пееха. Защото е закачлива, забавна“, спомня си кралицата на шансона. „Да, можеше навремето да бъда звезда във Франция, но оттук ме спряха. Режимът беше друг – отговори на въпрос Карадочева. – Разбира се, че съжалявам. Самият собственик и директор на зала „Олимпия“ Бруно Кокатрикс, когото наричаха „императора на поп музиката в Европа“, ме покани да пея там. На сцената, на която излизат някои от най-големите звезди! Целият ми живот щеше да бъде друг. И мисля, че имиджът на България щеше бъде друг. Г-н Кокатрикс хвана ръката ми и каза, че се е вълнувал два пъти в живота си – когато чул Едит Пиаф и мен. Боже, какви думи!“, развълнувана сподели певицата.

Богдана е благодарна, че е имала късмета да бъде заобиколена от талантливи и добри хора, които са я подкрепяли. „На първо място Вили Казасян, после Генко Генов, който много ме обичаше. А след това – Емил Димитров. Той направи за мен чудеса. Тези мои приятели много ме пазеха властта да не ме погне“, каза певицата.