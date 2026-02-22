Богомил Грозев още разиграва бившия си тъст Антон Радичев

От този понеделник сутрешния блок на Би Ти Ви „Тази сутрин“ има нови водещи. Медията заложи на разпознаваемите лица на Богомил Грозев и Юлия Манолова. Това е втора смяна на водещите само в рамките на два месеца - след уволнението на Мария Цънцарова, телевизията сложи временно Росен Цветков и Гергана Венкова до избора на титуляри.

Името на Богомил Грозев е добре познато и доста спорно. Кариерата му започва в „Дарик радио”, след което преминава в телевизионната журналистика - първоначално като репортер в Би Ти Ви, а по-късно и като водещ на централна новинарска емисия в Нова телевизия, а след това се уреди със сладка служба в Пловдив. Точно преди 6 години, по времето на управлението на кмета Здравко Димитров – на 17 февруари 2020 г., Богомил изненадващо оглави Общински институт „Старинен Пловдив“, като сам обяви назначението си, слизайки от ефира на Нова телевизия. Решението бе взето без конкурс и предизвика сериозно обществено напрежение и критики от страна на културната общност в града.

Мандатът му от 1,5 г., в една от най-чувствителните културни структури на Пловдив, не остави след себе си видими резултати в опазването или развитието на Стария град, но бе белязан от поредица скандали и съмнения за злоупотреба с публични средства. Местни медии разкриха, че няколко хиляди лева общински пари са били изразходвани за нощувки на Грозев в хотел в Стария град, докато паралелно бяха ремонтирани и оборудвани две чисто нови общински жилища за негово ползване. Тръгна онлайн подписка с искане за освобождаването на Богомил Грозев.

През 2021 г. Грозев ни тръгна от директорския пост на „Старинен Пловдив“. „Оттеглям се с гордо вдигната глава и огромно удовлетворение от постигнатите резултати! Правя тази крачка, за да няма съмнения за влияние и намеса около предстоящия конкурс за директор на ОИ „Старинен Пловдив“. Никога не съм бил и не съм политически ангажиран и не желая да бъда използван по политически подбуди. За около година и 4 месеца постигнахме много добри резултати“ – похвали се самият журналист, но „майни“ не са на същото мнение и го обвиняват, че нищо не е направил за града им.

След напускането на Пловдив, Богомил работи основно в банковия сектор като маркетинг директор, развива дейност като комуникационен консултант и обучител по медийно поведение и публично говорене, а също така и като продуцент на филма на Ники Илиев „Завръщане“.

Освен в работата, Грозев има спорна репутация и в личния си живот. Преди години той се ожени за дъщерята на актьора Антон Радичев – Кристина, а по-късно им се ражда син - Теодор. Актьорът подкрепя младото семейство и дори застава финансово зад тях, като ипотекира собственото си жилище, за да гарантира кредит, чрез който семейството да има дом. Няколко години по-късно отношенията между Грозев и Кристина се влошават. Говори се, че разривът им е настъпил заради системни изневери от негова страна. Чашата преляла, когато красавицата открила пикантни съобщения на телефона на Грозев и моментално му посочила вратата. Това е и края на брака им.

В съдебната зала разводът е финализиран за 30 минути, но след това започват имотните и парични драми. Основният проблем се оказва ипотеката на жилището на Радичев. След развода Грозев първоначално е обещава да прехвърли кредитното задължение на свое име. Това обаче така и не се случва, което оставя актьора с финансово бреме и ограничена свобода за разпореждане с имота си. „От години чакам бившият ми зет Богомил Грозев да махне ипотеката от апартамента ми“, сподели в интервю за „Уикенд” Антон Радичев след като научи, че разводът между Грозев и неговата дъщеря е финализиран с един-единствен съдебен процес.

Договорът за ипотечния кредит бил сключен по време на брака на Грозев и Кристина, а апартаментът на актьора стои като гарант по този кредит. Той сподели, че би искал да даде жилището под наем или да го продаде, но това не е възможно, докато ипотеката стои върху имота му.

„30 и повече години съм плащал за този мой апартамент. Като се появило внучето, аз предложих на дъщеря си и Богомил да ипотекирам апартамента си и да си построят дом“, разказва актьорът, като изтъква, че това е било неговият начин да помогне на семейството, като не очаквал зет му да злоупотреби с доверието му.

Според него, ипотеката продължава да тежи върху него, въпреки развода, а това го лишава от възможността да използва имота по собствено усмотрение или да се освободи от финансовата тежест.

„Като му се обадих, Богомил ми каза, че след седмица ще ми се обади и ще оправим нещата. Мина време, звъннах на майка му. Тя само каза, че ще му предаде, че съм го търсил. Писах му и съобщения, но ядец. За какво е всичко това, не мога да разбера? Той явно засега си плаща кредита, защото ако не го прави, да са ми взели жилището от банката” – заяви преди време големият актьор пред „Уикенд”.

Не е ясно към днешна дата дали Богомил се е издължил на банката, но видимо демонстрира добър стандарт на живот – новото лице на сутрешния блок на Би Ти Ви кара скъпа кола, има нова жена, живее в престижен столичен квартал.