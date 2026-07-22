БОМБА! Петканов и Богданска пак са заедно

Даниел Петканов и Александра Богданска отново се събират?! Това е новата светска бомба, която усилено се коментира, и то неслучайно. Лудия репортер направи повече от любопитен и доста романтичен жест към бившата си съпруга, който моментално разпали слуховете за старата любов.

Петканов публикува стори в личния си профил в социалните мрежи не просто на сина си Габриел, а на Алекс и детето заедно. Към снимката е добавил и една от най-разпознаваемите любовни песни - "Be My Baby" на "The Ronettes". Парчето е всичко друго, но не и неутрален музикален фон. В емблематичния припев се пее за желанието любимият човек да бъде отново близо и за копнежа влюбените да бъдат пак заедно. Именно тези думи се изписват и върху кадъра на бившата му жена, с която преживяха бурна любовна история. Според част от последователите на Дани това е ясен знак, че Богданска продължава да заема място в сърцето му.

Петканов избра една от разпознаваемите любовни песни за Богданска

Този ход идва в особено любопитен момент, тъй като от известно време около връзката на Петканов и Глория Петкова се носят слухове за раздяла. Двамата се сближиха след участието си в стратегическото риалити "Трейтърс", а отношенията им бързо прераснаха в публични и привлякоха сериозно внимание. През последните месеци обаче общите им снимки и появи станаха значително по-редки, което даде повод на светските хроникьори да заговорят за проблеми между тях. Появиха се и публикации, според които Глория е сложила край на отношенията им, но тази информация не е потвърдена официално от двамата. На този фон романтичната песен, която Петканов избра за снимката на Богданска и Габриел, изглежда като особено любопитен детайл. Според фенове изборът е достатъчно красноречив, за да събуди спомени за една от най-бурните любовни истории в родния шоубизнес.

Глория мълчи по темата

Връзката на Даниел и Алекс бе изпълнена с обрати. Двамата преминаха през тежка раздяла, след която си дадоха втори шанс. През 2017 година сключиха брак пред цяла България в къщата на "ВИП брадър", а малко след това се появи и Габриел. След време отношенията им отново претърпяха обрат. През февруари 2022 г. двамата обявиха, че се развеждат. Първоначалното им обяснение беше, че причината са различията в характерите им, които не са успели да преодолеят въпреки опитите си. По-късно Алекс даде малко по-различна лична перспектива и сподели, че Даниел е бил инициаторът на раздялата и че за нея решението е било по-трудно. Въпреки края на брака си двамата успяха да изградят нормални отношения като родители, като през последните години неведнъж са били заедно във важни моменти от живота на сина си.

Именно тази история кара мнозина да гледат на последното стори на Даниел с повишено внимание. Според някои техни почитатели Петканов може просто да е изпитал сантимент към миналото, но изборът на романтична песен върху снимка на Алекс определено дава храна и на по-смелите интерпретации.

Засега Дани и Алекс запазват мълчание и не са потвърдили, че между тях има възобновена любовна връзка. Глория също не е дала категоричен коментар за слуховете около отношенията си с Петканов. Дали това е първият знак, че старата любов отново се прокрадва в живота на една от най-разпознаваемите светски двойки, предстои да разберем.