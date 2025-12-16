Борко Чучков иска да стане млад дядо

"Аз не съм като другите хора, защото празнувам не една, а две Коледи. Първата я прекарвам с майка ми Елена и баща ми Виктор, а за втората пътувам при децата си, те живеят зад граница. Майка им Наталия Узунова е посланик на България в Брюксел". Това, с нескрита гордост, сподели пред "България днес" продуцентът Борко Чучков.

"Разделихме се с жена ми, случват се такива неща в живота, но ние сме в прекрасни отношения и четиримата - родителите и децата", споделя още сина на славния ни композитор Виктор Чучков. Той с гордост разказва, че синът му е студент и е на 18 години, а дъщеря му - на 16 години.

"Всеки месец по два пъти летя до Брюксел, а и децата често се прибират... И съм много горд, че и двамата говорят идеален чист български", хвали ги сценаристът и признава, че освен Коледа неговите наследници почитат особено много и Сирни Заговезни заради традицията по прескачане на огъня.

"Ако знаете колко огньове съм палил заради тях като бяха малки", с усмивка на лице разказва Борко Чучков и са зарича да пали огън и за внуците си.

"А, 15 години са много да ги чакам да ме направят дядо! Това си говорим с децата, че колкото по-рано станат родители, толкова по-добре. Те гледат свои приятели, чиито родители са ги създали в напреднала възраст - на 40, на 50 г., и осъзнават каква пропаст зее между поколенията. Затова и двамата осъзнават, че ранното родителство е по-добро", настоява още продуцентът и твърди, че неговото поколение до последно чака, за да събере кураж да се възпроизведе. "Отлагат, защото ги е шубе. И когато детето им стане на 20 г., те са на 70 г. , а това е абсолютният егоизъм на родител спрямо детето", убеден е още Борко Чучков.

Иначе самият той никога не се е правил на дядо Коледа за децата си, в тази роля влизал неговият баща - композиторт Виктор Чучков, който толкова добре се преобразявал, че внуците му не успявали да го разпознаят, а се препарирали от възхищение при срещата с белобрадия старец.

"Майка ми винаги минава с кандилце трапезата, майката на децата ми също спазва традицията с кандилото", въодушевен е продуцентът. Признава обаче, че все още не е готов с подърците, но благодарение на интернет бързо ще се снабди с тях. И вече тръпне да дойде времето за неговите две Коледи!