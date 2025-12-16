Вежди Рашидов: Портретът на Лили Иванова ще е готов догодина! Започвам да я рисувам, винаги съм я обичал и това няма да се промени https://hotarena.net/laifstail/vezhdi-rashidov-portretat-na-lili-ivanova-shte-e-gotov-dogodina HotArena.net

Започвам да я рисувам, винаги съм я обичал и това няма да се промени

Вежди Рашидов ще вае портрет на Лили Иванова. Това каза големият художник и скулптор пред "България Днес", като уточни, че вече е събрал няколко нейни фотографии, от които ще направи "красив портрет, който да й остане за спомен".

"Тепърва предстои уточняване как да бъде пресъздаден този проект. Иска ми се и Лили да хареса снимката, от която ще рисувам. Много я обичам, винаги съм я обичал и това няма да се промени. Лили е много голяма", уточни Вежди.

През май Рашидов подари на Лили Иванова една от 60-те маски на Бетовен, които тази година представи на изложба.

"Ние сме стари приятели с Лили и се чухме преди време по телефона. Тя беше видяла маските на изложбата и много желаеше да притежава една от тях. Искаше да си я купи, но аз реших, че трябва да й я подаря", призна той.

Художникът уточни, че певицата няма нищо от него и затова иска да я зарадва. "Ще направя портрета догодина до моя юбилей, когато ще стана на 75 години. Искам и Лили да има хубав спомен от мен", умилява се големият ни художник.

Преди две години Вежди подари на изпълнителката свой акварел "Бяло цвете" за рождения й ден.

"Тя е ненадмината, Бог я е надарил с невероятен глас, недостижима е, цели поколения пеят песните й, истинско явление в музикалния ни живот. Нашето приятелство е истинско и искрено, то се роди преди много години и е силно и до днес", казва художникът.

Само преди дни, навръх 74-ия си рожден ден Вежди Рашидов показа 60 нови акварела в коледната си изложба "Дървото" в собствената си галерия. Експозицията е вдъхновена от вечната тема - "Дървото". "То е част от един човешки живот. След като е посято, носи вълненията на своя растеж, пускайки дълбоко корени в земята и изправяйки високо снагата си с вдигнатите си като преплетени ръце клони. Със сезонните си цветове и с корона, пропускаща синьото небе и богата на цветове, на особени и причудливи форми, дървото докосва вековната си есен и се сгромолясва със сила, която носи спомени за хората", казва големият български художник. Стотици бяха пожеланията към него за здраве и благоденствие за празника му.