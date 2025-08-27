Брад Пит не дойде в България, но Киану Рийвс пристига

Един от знаковите холивудски актьори, звезда от хитове като „Критична точка“, „Скорост“, „Адвокат на дявола“ и „Матрицата“, пристига в България, за да снима филм, пише „Филтър“, позовавайки се на свои източници от екипа, който ще работи по мащабната продукция. Нейното заглавие се пази в тайна, но отсега за гостуването на актьора е запазен президентският апартамент в един от големите столични хотели.

На 2 септември Киану Рийвс, който, за разлика от повечето си колеги, не се е забърквал в никакви скандали, ще навърши 61. От години се нарежда сред най-богатите в гилдията, макар че никога не демонстрира милионите си, няма вкус към лукса и живее изключително скромно. Продължава да се вози с метро и да се разхожда по улиците без охрана.

В живота си претърпява куп лични загуби. През 2000 г. дъщеря му Ава се ражда мъртва, а тогавашната му съпруга Дженифър Сайм умира в автомобилна катастрофа 14 месеца по-късно.

Днес актьорът живее с 52-годишната американска визуална художничка Александра Грант. Двамата се появиха наскоро заедно на премиерата на „Джон Уик - Балерина“ и опровергаха слуховете, че връзката им е обречена на провал.

Киану Рийвс наистина ще снима в България, за разлика от Брад Пит, за когото бе разпространена невярната информация, че работи в Белоградчик по своя бъдеща продукция.

Куп холивудски знаменитости са гостували в страната ни да снимат филми или като гости на фестивали. Сред тях са Робърт де Ниро, Джейсън Момоа, Джейсън Стейтъм, Джерард Бътлър, Морган Фрийман, Уйлям Болдуин, Джон Траволта, Катрин Деньов, Джон Малкович. За участие в рекламен клип преди време пристигна дори Наоми Кембъл, която не пропуснала да предяви капризи на софийската аерогара. През 2021 година Анди Гарсия спокойно се разхождаше по софийските улици и дори се спря да слуша изпълнение на уличен музикант, без въобще да бъде разпознат от изпълнителя. Не е изключено Киану Рийвс също да обиколи софийските забележителности без никаква охрана, както обича да прави.