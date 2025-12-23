Иво Димчев пее в Белгия вместо на „Евровизия“

„Съжалявам, че българската лесен за „Евровизия“ няма да е авторска, а написана по поръчка Това каза за „България Днес“ Иво Димчев.

„Въпреки поканата от БНТ няма да мога да участвам в конкурса, тъй като имам два големи концерта „Ди Щраус“ в Гент, Белгия, точно по това време. А билетите и за двата са вече разпродадени“, уточни за вестника ексцентричният певец, актьор и топмайстор на скандализиращи пуританите пърформанси. Той обаче добави и нещо много важно. „Имам много песни, подходящи за международен конкурс. Но тази година песента, с която България ще се представи на „Евровизия“, ще бъде написана специално за певеца, селектиран след национален конкурс. Това е новият регламент на БНТ“, посочи Димчев.

Заради сериозния си професионален ангажимент в Белгия певецът, носещ успешно под една мишница „две дини“ - на високото и на профанното, на ексцентричното

и на еклектичното, не се е явил и на вътрешния конкурс -тоест на националната селекция. До нея тази година са били поканени, а не предложени на БНТ, 15 изпълнители.

„Да, български певец няма шанс да се самопредложи или да бъде предложен от някоя професионална организация на музиканти и изпълнители на БНТ. Но пък тази година БНТ дава достатъчно свобода. Все пак 15 човека, утвърдени изпълнители, се състезават за първото място и цяла България ще може да гласува, ще има специално жури. Така че тази година условията са прекрасни. Но такъв ми е бил късметът“, съжалява за пропусната възможност да премери глас и сценично присъствие с най-изтъкнатите си колеги от Европа и други страни Димчев.

Независимо от „културния клапан“ и от страна на БНТ, и от страна на самата „Евровизия“ по отношение на посланията на песните, допуснати до конкурса, провокативният БГ майстор на музикалната гротеска е на мнение, че „те трябва да са разнообразни“.

„Колкото са по-разнообразни, толкова по-добре. Вече споменах, че много съжалявам, че няма да излъчим на „Евровизия“ авторска песен. За мен авторските песни са най-силни и като послание, и като емоция, и като въздействие. Докато песните, които се правят за „Евровизия“, в повечето случаи се създават по поръчка. Поне такава ще бъде нашата. Специален екип ще напише три песни за конкурса и публиката ще гласува за най-добрата от тях, което е все пак нещо“, примирява се Димчев.

Той е един от малцината БГ изпълнители, които признават, че не виждат нищо антипатриотично или крамолно българин по произход, но живеещ в чужбина да участва в надпреварата „Евровизия“ от името на втората си родина.

„Аз например бих участвал от името на Австрия, тъй като повечето време живея във Виена. Бих участвал и от името на Македония, защото имам сериозни македонски корени“, обяви Иво Димчев.