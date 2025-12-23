Мис България трогна с палто от зайчета: Не убивайте от суета

В трогателна и докосваща кауза се включи Мис България 2020 Венцислава Тафкова в подкрепа на животните. Проектът „Не убивай животни от суета“ е по идея на стилиста Ивана Иванова, която по време на коледно парти решава да облече популярни дами в екопалта, целите отрупани с плюшени зайчета. Посланието е ясно – зад едно красиво и топло палто от естествена кожа стоят десетки убити животни, провесени по вратовете ни, пише Nie-jenite.

„Обичам животните. Истински и без условия. Затова заставам зад каузата „Не убивай животни от суета“. Благодаря на стилиста Ивана Иванова за поканата да бъда лице на нейния проект и за възможността заедно да покажем, че модерното може да бъде красиво и стилно, без да е фатално за животните“, написа Венцислава.

Любопитна подробност е, че самата тя неведнъж е била нападана от еколози заради афинитета си към палта от естествена кожа и в своя защита моделката често е напомняла, че в гардероба си има и екопалта.

„Вярвам, че състраданието не се доказва с крясъци, обвинения и омраза. То се показва с отношение, с информиран избор и с уважение – и към животните, и към хората. Подкрепям идеята за по-съзнателна мода и днес съм с екопалто. Но не вярвам в крайностите и в черно-бялото мислене. Всеки има право на личен избор, без да бъде превръщан във враг. Защото състраданието не трябва да е агресивно. И каузите не печелят от омраза“, заяви по повод критиките топ моделът.