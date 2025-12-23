Павел е първото гадже на Мария Бакалова

Ето го първото гадже на холивудската ни мацка Мария Бакалова. Това е Павел Кралев бургаски младеж, с когото хубавицата е била заедно по време на ученическите си години. Двамата се познават от деца и са били първата сериозна връзка един за друг.

Въпреки че Павел е премахнал всички общи снимки с актрисата от социалните си мрежи, Мария все още пази стари спомени с него в профила си, включително снимка, на която пише: „Най-прекрасното момче“.

С днешна дата бургазлията Павел може да се похвали с проспериращ бизнес като предприемач в областта на строителството.

Участвал е в клипове на близначките Алекс и Влади и е доста активен в социалните мрежи. Двамата с Мария Бакалова са били повече от две години заедно но се разделили, тъй като Павел си паднал по друго момиче, на което бил кавалер на бала - Инна Куртлакова. Истинска красавица, тя също се разделя с Павел, но остават приятели.

Междувременно холивудската ни мацка продължава да си спомня с добро първия си приятел и го определя като „най-прекрасното момче“. Павел има брат близнак и двамата са синове на един от най-успешните строителни фирмени босове в Бургас.

По време на връзката им обаче Мария вече е решила твърдо да стане актриса и това е основното, което я е занимавало тогава. Бакалова е посещавала актьорката школа на Башар Рахал.

Актьорът е водил Мария в Болоня, когато е била 18-годишна. С тях са били и двама други младежи от школата на ливанеца - момче и момиче. През това време Павел, изглежда, все още е бил официално гадже на Мария.

Малко след това двамата се разделят, а бургазлийката става студентка по актьорско майсторство в НАТФИЗ.

Въпреки че Мария не е изтрила снимките си с Павел от своя профил в инстаграм, те вече не са налични в неговия профил. Правят впечатление обаче снимките му с две популярни български близначки, в чиито хитове се е снимал - певиците Алекс и Влади. Днес и двете момичета имат сериозни, партньори.

През 2023 г. Мария се влюбва съвсем неочаквано, а разкрива това навръх най-романтичния ден в годината - Св. Валентин. Холивудската актриса има връзка с Валери от „Игри на волята“. Здравенякът, по когато си падат редица девойки е син на двукратната ни олимпийска шампионка по стрелба Мария Гроздева. Бакалова публикува няколко

снимки с любимия си. Едната е правена в Солун, където блондинката снима, поредния си филм. На Друга снимка Мария позира с красив букет от рози, който й е подарен от сина на Мария Гроздева по случай Деня на влюбените.

„Случи се по време на работа“, сподели Валери. Двамата, се засичат на снимачната площадка на филм с участието на Мария, в който синът на олимпийската ни шампионка Мария Гроздева е каскадьор. „Той е великолепен и много талантлив“, категорична е Бакалова.

Че двамата са един за друг, са сигурни всички които ги познават. И Мария Гроздева е категорична, че много се обичат, а самата тя изобщо не се бърка във връзката на сина си и неговата избраница, защото те най-дрбре знаят накъде и как да вървят.

В началото на тази година обаче двамата се разделят. Никой не е наясно точно каква е причинната за раздялата - дали това, че Мария е през цялото време в чужбина, а Валери в България.

Мълвата за раздялата им тръгна и след като Мария бе снимана с актьора Андрю Гарфийлд, известен с ролите си в „Спайдърмен“. Родната холивудска гордост и звездата бяха засечени на вечеря, на която демонстрират, че изглежда, не са само приятели. Въпреки това няма доказателства, че двамата имат връзка. Бакалова твърди, че на този етап не иска да има сериозна половинка. Но и не е сама...Холивуд е в краката й.