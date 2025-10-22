Брадърката Цвети насилвана, докато е бременна: Едва оцелях!

Бащата на сина ми ме малтретираше, едва оцелях, разказва счетоводителката

"Един от най-трудните периоди в живота ми беше с бащата на сина ми. Върху мен имаше физическо насилие дори когато бях бременна. Страхувах се за живота си!"

Тази разтърсваща изповед направи последната напуснала къщата на "Биг брадър" - Цветелина Владиславова. Провокативната счетоводителка шокира цяла България с разкритието, че има паралелна връзка с двама мъже. Това може би беше причината да получи най-нисък вот от зрителите. След напускането на риалитито Цвети разказа за най-тежкия момент в живота си. Блондинката сподели, че е била жертва на домашно насилие и едва се е спасила.

Провокативната счетоводителка се разделя с двамата си любовници

"Тогава родителите ми ме подкрепиха. Те знаеха какво се случва и застанаха до мен. Поех по правилния път, започнах да уча и взех живота си в ръце", допълва, без да може да скрие сълзите си, Цвети.

Брадърката признава, че тогава е била много млада, едва на 18 години, и е гледала на живота по съвсем различен начин. По-късно първият й съпруг умира заради тежка болест, но травмите за нея остават.

Животът на Цвети и след това не е лишен от емоции и трудни решения. Най-смелото нещо, което е правила, е свързано с втория й съпруг.

"Оставих всичко - приятели, престижна работа, града, в който живеех. Взех си куфарите, детето и заминах в друг град, защото вярвах, че любовта е по-важна от всичко", споделя блондинката.

Синът й, който днес е на 34 години, е най-голямата й опора. Двамата са по-скоро като приятели и той знае всичко за отношенията на майка си с противоположния пол. Цвети е категорична, че синът й никога не я е съдил и не се е срамувал от нея, а точно обратното - винаги я е подкрепял.

Счетоводителката шокира всички с визитката си за риалити формата, в която споделя, че води паралелни връзки с двама мъже - 70-годишен богат приятел, с когото пътува, и 60-годишен страстен любовник. След излизането си от къщата е категорична, че никой от тях не й липсва и не желае да поддържа повече отношения с тях.

Цвети е имала трудни взаимоотношения

"Така се случи, че бях разделена с човека, с когото бях от по-дълго време - около 6 години. Бяхме скарани за около 5-6 месеца. Появи се друг човек в живота ми и така попаднах в тази ситуация. Сега никой не ми липсва. Разделих се с първия човек. Последните два месеца нямахме никакъв контакт. Интересното при него е, че има нова жена, с която съжителства - това е неговата физиотерапевтка", разкрива още 52-годишната мадама и допълва, че именно този човек е претърпял операция след рак на простатата и последната година не са имали интимни отношения.