Брук от „Дързост и красота“ снима нов сериал в София! Катрин Кели Ланг пак плете интиги

София преживя истинска звездна буря през ноември, когато Катрин Кели Ланг, легендарната Брук Логан от „Дързост и красота", стъпи на родна земя. Но визитата не беше само, за да присъства на светска церемония - според слуховете, нейните мениджъри вече са избрали София и покрайнините за част от снимките на нов сериал, който ще се снима през 2026 г., а ще бъде програмиран за излъчване през 2028 г.

Интересното е, че сериалът ще е международна продукция, специално създадена за Hallmark, което означава, че феновете могат да очакват и големи американски имена. Продуцентите твърдят, че проектът ще съчетае традиционната топла романтика на тв канал с нов драматичен заряд, създавайки уникално зрелищно преживяване, пише "Галерия".

Поредицата ще се излъчва в стрийминг платформата Hallmark+, a продуцент и режисьор ще е Брент Шийлдс, който има зад гърба си заснети над 80 телевизионни филма и 4 номинации за престижните тв награди Еми. Брент е работил със звезди като Кати Бейтс, Куба Гудинг-младши, Ана Пакуин, Лорънс Фишбърн, Джесика Ланг, Ванеса Редгрейв, Анди Гарсия, Уилям Хърт, Клайв Оуен, Катрин Зита-Джоунс и много други.

Източници от продукцията твърдят, че сюжетът е пълен с любовни триъгълници, тайни романи и семейни предателства това, което феновете обожаваха в "Дързост и красота". Катрин ще играе могъща бизнесдама, собственик на 24 състезателни коне, която умело манипулира богатите и влиятелни мъже около себе си. Слуховете добавят, че част от тези „влиятелни мъже" ще бъдат нейни истински колеги на снимачната площадка.

Ланг в живота е силно запалена по конния спорт, който често практикува и освен това е отлична ездачка.

В тв среди вече се говори, че актрисата и нейният италиански мениджър Алесио Филипели са омагьосани от българските локации - винарни, старинни къщи и шикозни вили край София, и според запознати настояват да се снима в „най-драматичните“ и романтични места. Някои клюки дори намекват, че Катрин ще си партнира с друг известен американски тв актьор, за да могат продуцентите дискретно да ги използват за рекламата на сериала.

Социалните мрежи буквално избухнаха, след като звездата публикува първите си снимки от София - с усмивка, шикозна рокля и тайнствен поглед, който кара феновете да се чудят дали не крие още „секретни" срещи зад кулисите. Според запознати, Катрин е толкова въодушевена от новия проект, че сама се включва в избора на костюми, грим и сценография, а някои от сцените с нейното участие ще са толкова провокативни, че ще предизвикат истинска телевизионна сензация.

Любопитно е, че актрисата най-вероятно ще работи и с няколко български актьори, а някои от тях вече се опитват да "спечелят" вниманието й извън снимачната площадка. Продуцентите тихомълком признават, че очакват сериалът да стане хит не само заради сюжетните обрати, но и заради самата Катрин, чиято поява винаги гарантира гледаемост.

Снимките започват през пролетта на 2026 г., а слуховете вече предизвикват истински фурор - фенове и медии се питат дали Катрин няма да остави някоя „гореща следа" на снимачната площадка. Междувременно запознати твърдят, че актрисата е много внимателна към драмата зад камерите, но и готова на малки „игри“ с колегите, които поддържат интригата жива.

И докато в София още се говори за визитата й, слуховете вече плъзнаха - ще успее ли Катрин да превърне родната столица в сцена за истински международен хит? Очакването е голямо, а феновете вече броят дните до първия кадър с легендарната Брук в най-новата й роля.