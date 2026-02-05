Чалга на таблетки: Смучат Емануела, гълтат Меди и Галена (Снимки)

Звезди на чалгата се превърнаха в таблетки за смучене и гълтане срещу болежки.

Използвайки популярни хапчета, фенове на попфолка придадоха нова визуална насока на прочути лекове, като им пришиха имената на хитови изпълнители, уверени как музиката може също много да помогне.

Идеята е, че илачи с имената на любимите певици и певци лекуват и подобряват настроението. Така Емануела се превърна в таблетки за смучене. Названието им бе направено от феновете на „Емануелозан“. В оригинала това са таблетки, които се борят с инфекции на устната кухина и гърлото.

От Галена произлезе „Галеналгин“ - повлиява болката и понижава високата температура. Меди също е направен на таблетки за гълтане, които нападат болка и лоша температура.

От Андреа произлизат хапчетата „Андреалгин". Тук феновете са се постарали повече. Таблетките на Андреа 1 лекуват симптомите на депресия и лошо настроение, пише в описанието.

Иначе феновете на певицата отсега са в очакване да видят и най-вече да чуят какво е сътворила с Борис Дали. Самата тя обясни, че дуетът ще бъде определено голям хит и готви да направи удар с него. Най-вероятно ще бъде пуснат след Олимпиадата в Италия, но засега подробностите се пазят в тайна, научи „Телеграф“.