Цветя и сълзи на 15 септември! Звездни първолаци пристъпиха школото (СНИМКИ)

Стотици горди ВИП родители и тази година на 15 септември не пропуснаха да се похвалят с наследниците си, които тръгват в първи клас, като публикуваха мили семейни кадри в социалните мрежи.

Тв водещата Стаси Ганчева се разплака от умиление при вида на малкия Тео, който прекрачи Италианския лицей с усмивка и дълги къдрици. Да изпрати първолака дойде почти цялата му рода, но таткото Краси не бе забелязан, пише "България Днес".

С пожелание за успех и попътен вятър фолкпевици също се щракнаха с малчуганите си, които за първи път прекрачват училищния праг.

Джина Стоева придружи красивото си момиченце Ивая, ДесиСлава пожела много шестици на втория си син Борис, Преслава отпразнува 7-ия рожден ден на дъщеря си Паола, а дни след това детенцето стана и ученичка, а фолкзвездата Магда пожела на първолачката си Никол "приятелства, нови открития и безброй усмивки".

Синът на Фики - Тунджер, също с огромна усмивка и греещ от щастие пое към първия учебен ден.

Синът на Андрей Арнаудов - Васил, който носи името на дядо си – диригента Васил Арнаудов, също вече е ученик.

Той прекара една година в предучилищната паралелка на частно училище, специализирано в математиката, и затова вчера влезе на познато място.

Синът на Гергана Малкоданска и щерката на колежката й Никол Станкулова също преживяха своя 15-и септември. И наследникът на Александра Богданска и Даниел Петканов ще учи в частно училище. „Предстои ти вълнуващо пътешествие в света на знанието. На добър час, дете мое", изпрати го майка му, която ще гледаме скоро като водеща на „Биг брадър“.

За първи път училищния праг премина и щерката на Наум Шопов. Досега водещият на „Ергенът“ взимаше Амая и майка й на снимките на предаването за повече от два месеца в Шри Ланка или Турция, но сега тази практика ще приключи, защото хлапето не може да отсъства толкова дълго от училище.

Певецът Орлин Павлов от днес също е татко на първокласничка.

По-големият син на Златка Райкова учи от вчера в частно училище, в което се набляга на китайския език. Затова и Благой-младши бе заобиколен от красиви дами в китайски традиционни дрехи на първия учебен ден. Приятелката на Златка - Джулиана Гани, също изпрати сина си Давид в училище, а поп певецът Спенс придружи момчето си и му пожела „На добър час".

Очаква се от първия учебен ден снимка да пуснат и президентът Росен Плевнелиев и журналистката Деси Банова, чието момченце Йоан също вече е на 7 години.

Да е здрава и успешна новата година на всички ученици!