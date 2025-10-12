Дъщерята на Невена Бозукова отгледана от баба си

Магдалина живяла почти до 6-годишна възраст при баба си и дядо си, докато родителката й завърши НАТФИЗ и стартира кариерата си

Надежда, майката на Невена Бозукова-Неве, се грижила за дъщеря й, докато била малка. Магдалина, която днес е млада дама и се занимава с фотография, живяла почти до 6-годишна възраст при баба си и дядо си във Варна. Наложило се, защото родителката й била студентка в НАТФИЗ, а след като се дипломирала, трябвало да стартира кариерата си и да създаде благоприятна среда за нея.

На Невена, която е сред участниците в предаването „Трейтърс“ по Би Ти Ви, й било изключително трудно да живее отделно от дъщеря си. Раздялата им била за 5 дни в седмицата. Всеки петък Неве пътувала с влака до Варна, за да е с детето си. Въпреки това периодът, в който били разделени, е сред най-трудните в живота на актрисата.

Магдалина е от връзката на актрисата с колегата й Мариан Бозуков. Неве го срещнала, когато пристигнала в София за подготвителни курсове за кандидат-студентските изпити в НАТФИЗ. Още в първите й дни в столицата, варненката, която е завършила художествена гимназия, срещнала бащата на дъщеря си на тавана на техен общ приятел. Тогава Мариан живеел там, защото наскоро се бил разделил с приятелката си – известната актриса Мария Сапунджиева.

Любовта между Неве и Мариан се разгоряла толкова бързо, че неусетно стигнали до брак. За такъв настоял бащата на актрисата, говорят в гилдията, щом научил за връзката им. Невена била едва на 19 години, когато родила дъщеря си Магдалина, и малко след това се разделила с баща й Мариан. Варненката не можела да си позволи да прекрати образованието си, тъй като трябвало да мисли за бъдещето – своето и на детето си. Така че тя се принудила да даде дъщеря си на майка си и баща си във Варна и да пътува всеки петък, за да са заедно.

„Невена е естествена, пряма, много впечатлителна. От 1991 г. до 1995 г. беше много трудно, но тя не се е плашела. Сама се е оправяла. Знае 2 и 200“, казвала е преди време Надежда, майката на Неве. Тя е била учителка по математика и през септември празнува 83-тия си рожден ден.

В периода, в който Магдалина живеела при баба си и дядо си във Варна, баща й Мариан не проявявал към нея отношението, което Неве си представяла, че трябва да има. Мариан Бозуков пък е признавал преди години, че поради обстоятелства не могъл да бъде покрай дъщеря си, докато растяла. Изпитвал вина за това. Към онзи момент той и дъщеря му не поддържали контакт. Дали впоследствие са възстановили връзката си и вече си общуват, не е ясно.

Бащинската фигура в живота на Магдалина е продуцентът Краси Ванков, сред чийто проекти е настоящият сезон на „Биг Брадър“ по Нова тв. Неве и Краси се опознали покрай представление, с което пътували до Москва. Иначе се срещнали на изпитите в НАТФИЗ, когато Краси кандидатствал, а пък Неве била строг квестор. Тя е по-голяма от него, но разликата във възрастта им никога не е била пречка за любовта им. Двамата били гаджета дълго време, преди да заживеят заедно. Магдалина била почти на 6 години, когато се запознала с Краси. Срещнали се малко след като момичето се преместило при майка си в София.

Неве, която стана популярна покрай шоуто „Аламинут“ по Би Ти Ви, и Краси бяха заедно 18 години, преди да се разделят. Плод на любовта им е синът им Никола, който от миналата година е студент в Оксфордския университет във Великобритания. Актрисата и продуцентът, които работеха заедно в сериала „Етажна собственост“ по Нова тв, се разделиха по взаимно съгласие. Нямало намеса на трети човек в отношенията им, нито друга драма или поне това двамата са споделяли. „В живота понякога така се случва, че имаш нуждата да се случват някакви други неща. Имали сме много хубави години“, казвал е Краси Ванков.

Той и актрисата сложиха край на връзката си през 2017 г. Споделили решението си първо с Магдалина, която Краси приема и за свое дете. Тя проявила разбиране. Същото направил и Никола. Тъй като тогава той бил малък и искали да му спестят всякакъв стрес, родителите му преценили да не променят начина му на живот. Затова в началото той останал да живее при баща си в дома, с който е свикнал. А пък Неве се изнесла. Не й било лесно в периода, в който била разделена със сина си, но го приела, за да се чувства той спокоен.

Актрисата, която през април празнува 52-рия си рожден ден, е казвала, че винаги е учила децата си да бъдат добри, честни, верни приятели и да живеят и общуват с хората така, както те искат да живеят и общуват с тях. Неве общува с децата си като с близки приятели, на които може да се довери. Актрисата се радва и на верни другари в гилдията, сред които особена близка й е Милена Маркова-Маца, с която си партнираха на времето в „Аламинут“, а после и в „Етажна собственост“. Неве се вижда често с приятелите си. В свободното си време актрисата обича и да рисува. Тя често споделя картините си в социалната мрежа.