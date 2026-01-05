Ники Кънчев: Всеки ден разговарям с детето, което изгубих!

Ники Кънчев, който на 26 декември отпразнува 65-ия си рожден ден, от години успешно лавира между работата, семейството и благотворителността. Водещият на предаването „Стани богат" по Би Ти Ви вярва, че отговорността и силата, която популярните личности имат, трябва да се използват за добро. Желанието да помага на другите попил от родителите си, както постоянството и трудолюбието си.

Дъщеря му Мари-София пък, която през ноември стана на 17, взима пример от него и от малка се включва в благотворителни каузи. Тя е най-голямото богатство на Ники, а най-голямата му загуба е сестра й.

Момичетата се раждат преждевременно. Известно време след това едното напуска този свят. Загубата бележи живота на родителите му Даниела и Ники Кънчев. Непоносимата трагедия изправя журналиста и пред огромно предизвикателство. Въпреки скръбта си, той трябва да прояви професионализъм и да продължи да се появява на екран, заради ангажиментите си като водещ, пише „Минаха години“.

„Аз бях в ада... На много хора им се случват подобни неща, но на мен това ми се случи на екрана. Изгубих дете. Не мога да кажа, че това е отворило или затворило нещо. Просто това ангелче е всеки ден до мен, всеки ден му казвам: „добър ден" и "лека нощ". И ако имаш въпрос кое е най-голямото богатство, то това е сестра й, която е жива и здрава. Но то върви и с най-голямата загуба в живота ми", сподели Ники Кънчев с насълзени очи преди около година, когато гостува в предаването „120 минути" по Би Ти Ви.

От години журналистът използва популярността си, за да помага на хора в нужда. Ники Кънчев приема чуждата болка за лична кауза. Той не просто предава нечий зов за помощ в социалната мрежа, а обръща внимание на начина, по който представя каузата, на снимките или видеата, които споделя с нея, изписването на банковите сметки за даренията и т.н. И всичко това изисква прецизност и да е направено точно навреме. Едва ли минава месец, в който водещият на предаването "Стани богат" в ефира на Би Ти Ви да не е ангажиран с кауза. Най-често става дума за спасяването на нечий живот, за финансирането на лечение или рехабилитации на деца.

На 17 ноември, Денят на недоносените деца, Ники Кънчев беше сред гостите на събитие, организирано от неонатологията в болница „Токуда". Дечица, родени преждевременно, и техните родители се събраха на торта и кино. „Денят на недоносените деца! Тези малки герои, които знаете, че аз безумно обичам, защото вкъщи имам същото мишле", написа Ники Кънчев в социалната мрежа.

Дъщеря му Мари-София също се включва в благотворителни каузи. Случвало се даже тя да организира свои връстници. Преди време, за един свой рожден ден, Мари-София помолила приятелите си да дарят средства за дете в нужда, вместо да й купят подарък. В резултат те събрали известна сума. Така че съкровището следва примера на татко си, който неведнъж е казвал, че се надява тя да порасне добър човек.

Ники Кънчев не е строг баща, но и с половинката му Даниела винаги са се стараели да не разглезят дъщеря си. „Научавам се на много неща от нея", споделял е водещият. С жена му поощряват интересите на Мари-София и я подкрепят, а когато имат възможност й помагат за сбъдването на мечтите й.