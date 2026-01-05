Последни
Мис България с болка за празниците: Спрете да си снимате разкоша

С този призив носителката на короната „Мис България 2020“ Венцислава Тафкова се обърна към всички, които фалшиво или реално демонстрират луксозен висок стандарт, особено по празниците, пише Nie-jenite.

Според пловдивската красавица, докато популярни личности парадират с маркови, безумно скъпи подаръци и отрупани до безобразие трапези, други дори нямат какво да сложат на масата си за Коледа.

Този жесток контраст, който понякога дори е изопачен и пресилен, може да накара хората с малко възможности не само да се почувстват зле, но и да изпаднат в депресия.

Венцислава смята, че през последните години празниците изключително много са се изродили покрай социалните мрежи и желанието всичко да е на показ.

„Не съм старомодна, но имам съвсем различна визия за празници като Коледа. За мен Коледа е семеен празник — време, което човек трябва да прекара с най-близките си хора, в уютна, спокойна и интимна атмосфера.

Забелязвам обаче как с годините Коледа се променя. От жеста да зарадваш близък с лично подбран подарък, избран с внимание и мисъл, тя постепенно се превърна в парад на суетата — снимки на маркови кутийки под елхата, показност и демонстрация, които аз лично никога не съм харесвала“, разсъждава една от най-популярните ни миски.

Според нея всичко това вреди на младото поколение, което започва да изгражда нереалистични очаквания към семействата си и към самия живот.

„Нека не забравяме, че има деца, които сядат на празна маса, докато други показно снимат новите си телефони или маси, отрупани с маркови кутии. И това води до отчаяние, озлобление,  депресия“, убедена е Тафкова.

И заключва смирено: „Празниците не са съревнование.  Те са топлина, внимание и споделеност“.

 

