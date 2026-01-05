Фалшиви звезди: Радо от „Ергенът“ возел гейове с рикша, Натали се прави на певица

Hемалко родни риалити зведи бяха разконспирирани, че светят с фалшив блясък. От малкия екран те баламосват аудиторията с ролеви игри, а не с истински биографии.

„България Днес" установи преди всички, че Натали Стойчева от "Ергенът: Любов в рая" е "спестила" на зрителите, че е танцьорка в чалга клуб. В разговор с dругите участнички красавицата сподели, че се занимава с моделство, гримьорство и хореография, а също така е шахматен мениджър клуб. Толкова пъстра биография веднага отключи любопитството на феновете на предаването, невидели на живо такава „всестранно развита личност". Както вестникът разбра, истината е, че риалити героинята развива основно уменията си на танцьорка в дискотека в столичния Студентски град.

Миналата есен пък синеоката чаровница бе част и от шоуто „Бягство към победата", където във визитката й бе отбелязано, че е „певица, артист и блогър", което не се припокрива дори с данните й от любовното риалити. Най-бурни реакции обаче предизвикаха факти от необявената биография на ергенката Анна-Шермин.

Представящата се за адски вървежна мома наистина се оказа принцеса... само че с кашкавал, както се измайтапи навремето по адрес на влязлата в къщата на „ВИП брадър" Камелия Веселинова, тогавашната любима на Люси Дяковска.

В социалните мрежи даже се появиха инсинуации, че Шермин е минала и през период, в който с майка й са продавали зарзават на две съседни сергии на столичиня пазар „Красно село".

Зад екзотичното име на риалити героинята всъщност се крие дълбоката провинциалистка Анна Метушева, близка дружка на плеймейтката Нора Недкова и роднина на бившия мъж на попфолк звездата от ромски произход Роксана. В социалните мрежи се появиха снимки на Мейди Метушев - бащата на Шермин, който по думите й упражнявал насилие върху майка й. Тунингованата мадама искала името й да не бъде свързвано с този човек и заради това неформално взима фамилията на бившето си гадже и се представя с нея.

Присвояването на различна самоличност е „запазена марка" не само за ергенките, но и за ергените. В любовното риалити Радо Вълчанов например влезе като типичния алфа-мъж - уверен, атлетичен и борсов трейдър, който следи графики, а не жени. "Егото ви няма място в трейдинга" - това е мотото, което той самият често споделя в профилите си заедно с видеа и съвети за финансова дисциплина. Но когато камерите угаснаха, реалният живот на Радо се оказа доста по-шарен.

След снимките на шоуто обаятелният участник замина отново за САЩ за Провинстаун, Масачузетс, за да кара рикша в един от най-пъстрите и освободени градове в света - място, наречено Мека на гей културата. Провинстаун е град, където знамето с дъгата се вее на почти всяка къща. Там „брокерът" прекарва цяло лято и от сутрин до вечер върти педалите на рикша, омайва клиентите си - основно гей мъже, с визия и мускули и прибира солидни бакшиши.

И докато в „Ергенът: Любов в рая" Радо беше обръснат на шест, в Провинстаун той е космат, загорял и лъщящ от бебешко олио, с което се маже, за да изглежда по-секси. Всичко това обаче е само бизнес, защото мускулягата винаги е бил привлечен от нежния пол. В предаването обаче „финансистът и трейдър" не обели и дума за страничния си бизнес в Меката на гей културата, но зад телевизионния образ се крие човек, който си пада по контрастите между различните светове.

Хейт на големи порции заради тайни от миналото си отнесе и плеймейтката Дениз Хайрула. Основните нападки срещу ергенката се фокусираха върху нейните предишни професии и лични отношения, които тя е премълчала или представила в невярна светлина по време на участието й в любовното риалити.

Преди да се окичи с телевизионна слава, Дениз е градила кариера като еротичен модел и танцьорка. Макар и горещата мацка да не крие изцяло този факт, зрители и медии коментират „ножицата" между този образ и представянето й в шоуто.

Връзката на Хайрула с покойния бизнесмен Христо Сираков – Ицо Стоте манекенки, за която риалити героинята избра да не изважда на показ, също отприщи вълна от хапливи подмятания, че го е избрала заради солидните му финансови възможности. Дениз обаче категорично опроверга материалните облаги като мотив за връзката им и заяви, че е изпитвала истинска любов към плейбоя бизнесмен.