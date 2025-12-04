Деца на известни осъмват зад решетките (Снимки)

Деца на известни личности също осъмват зад решетките. Наследниците на бизнесмени, артисти, политици, юристи не са защитени срещу това да бъдат сгащени от ченгетата за различни - по-тежки или по-леки, нарушения - дрога, шофират пияни, а някои са забъркани и в съмнителни схеми.

Последният случай e само от завчера, а главният герой в него е синът на известния бизнесмен Атанас Бобоков. 18-годишното момче бе сгащено от органите на реда по време на протеста срещу властта. Той се оказа един от младежите, блъскали и палели кофи за боклук, казаха от СДВР. В момента Божидар е зад решетките, но най-вероятно скоро ще бъде освободен.

В средата на миналия месец синът на евродепутата от ПП-ДБ Радан Кънев бе арестуван с грам марихуана. 16-годишният Борис е задържан в София, отведен в сградата на полицейското управление и разпитан. При обиска му ченгетата откриват малко канабис. Тъй като Борис е непълнолетен, неговият баща също е призован да се яви в полицията, той го прави и съдейства на органите на реда. Малко по-късно синът на политика бе освободен и най-вероятно ще се размине леко, защото е непълнолетен, а и количеството дрога е съвсем малко. Самият Радан Кънев е защитник на идеята леката дрога да бъде легализирана.

Тодор Батков

През лятото синът на Тодор Батков също осъмна зад решетките, но за доста необичайно престъпление. Батков-младши срязва оградата, поставена на пътя Рудозем – Ксанти, с флекс и е арестуван от гръцките ченгета, а само след 20 дни бута с мотокар бетонните заграждения, поставени от Гърция на същия път. Младежът твърди, че организира акциите, тъй като от десетилетия се чака този граничен пункт да отвори, а от началото на тази година сме в Шенген и съседите нямат основания да поставят огради.

Българските власти пък го погнаха за управление на нерегистриран мотокар, същия, с който бута бетонните заграждения в Гърция. В крайна сметка Районната прокуратура в Смолян бързо прекрати разследването. По неофициална информация синът на известният ни адвокат, бизнесмен и дългогодишен собственик на ФК "Левски" е глобен за подвизите му в южната ни съседка.

Миглена Ангелова

В началото на годината друго светско дете погази закона - синът на известната водеща Миглена Ангелова. Илия Петков е най-малкият от 4-те деца на дългогодишната водеща на "Искрено и лично" и победителка във "ВИП Брадър" 2016 г. Младият мъж е арестуван за измама с возило. Сигналът е подаден от гражданин на Чехия, който твърди, че е измамен от Петков и негов авер. Известното чедо и неговият партньор от България сключват договор за тузарското возило на чеха и плащат. Посредник бил друг чех. След сделката посредникът започва да се държи неадекватно, а собственикът подава сигнала в полицията с твърдение, че е измамен.

"Има образувано досъдебно производство за измама", потвърдиха преди време от Софийската районна прокуратура за "България Днес". Към момента все още няма обвиняеми, защото случаят е гражданско-правен спор. Илия Петков е само свидетел, но бе задържан дълго време зад решетките, след което бе освободен.

По време на разследването става ясно, че чехът се смята за измамен, защото автомобилът е купен с криптовалута, но имало някакви проблеми и той реално не разполага нито с пари, нито с дадената криптовалута, а колата му е при Петков и приятеля му.

Лоренцо

През 2023 г. проблемният син на Софи Маринова - Лоренцо, бе сгащен с кокаин в столицата. Арестът е съвсем случаен, защото ченгетата спират кола за рутинна проверка. Лоренцо се вози на седалката до шофьора. Ченгетата го обискират, защото им се вижда, че е надрусан - зениците му са разширени и очите му светят. Полицаите се оказват прави, откриват малко кокаин и мелничка за марихуана. В колата пътувал и 29-годишен тип, който пък се оказва, че е издирван за престъпления и стар познайник на органите на реда.

Лоренцо е задържан от ченгетата, но освободен само след ден зад решетките. Малкият пакостник често се сблъсква със закона - спипват го пиян зад волана, беше забъркан и в разследване за трафик на мигранти. В крайна сметка Лоренцо е на свобода и изглежда малко се е кротнал.

Наследникът на Кеворк Кеворкян друсан зад волана

Наследникът на журналиста Кеворк Кеворкян попадна под ударите на закона. През 2022 г. столични ченгета задържат Таквор Кеворкян за шофиране след употреба на алкохол и наркотици.

Кеворк Кеворкян

Патрул на КАТ - СДВР спира за проверка 48-годишния Таквор, защото поведението му на пътя е неадекватно. Дрегерът отчита 1.03 промила алкохол, а полевият наркотест дава положителен резултат. Задържат го за 24 часа, след което го освобождават. Синът на журналиста има няколко присъди за хулиганство, побой и посегателство над чуждо имущество. Има много криминални регистрации, а книжката му е отнемана няколко пъти за шофиране в нетрезво състояние.