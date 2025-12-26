Жената на Башар Рахал ПОТВЪРДИ бременността (ВИДЕО)

Младата жена на Башар Рахал е бременна едва 7 месеца след като роди сина му Анди. Любомира Башева показа преди дни наедрялата си фигура във видеозапис в социалните мрежи. Вече няма и капка съмнение, че е напът е още едно бебе, което за нея ще е второ, а за 51-годишния Рахал — четвърто.

Любомира Башева, за разлика от първата бременност, този път доста се е закръглила и напълняла, така че състоянието й много личи. От вида й става ясно, че е заченала бебе номер две най-много два-три месеца след раждането на малкия Анди. Той дойде бял свят в края на май. С бъдещото братче или сестриче ще бъдат почти връстници. При повече късмет дори ще могат да ходят заедно на училище в един същи клас.

За втората бременност на младата майка се заговори преди около две седмици, когато наблюдателни репортери на „Уикенд“ забелязаха колко по-пухкаво е станало лицето й в сравнение с нейни снимки отпреди два-три месеца. Дотогава актрисата се снимаше или в близък план, или най-много до кръста. Явно, след като се разчу, че отново се готви да дари живот, реши, че вече няма смисъл се крие. Затова пусна свое видео, в което фигурата й се вижда изцяло. Така тя индиректно потвърди новината, която „Уикенд" първи писа.