Анелия заби женен депутат

Анелия отново се носи на крилете на любовта. Чалга дивата има връзка с влиятелен депутат, мълви се усилено в музикалните среди. Според източници на „Уикенд” изпълнителката е в особено близки отношения с народен представител, който към момента е семеен мъж и въобще не мисли да се развежда. Разбира се, прелюбодейците упорито крият връзката си.

Според запознати контактите между певицата и политика започнали покрай частно парти, където се засекли и заговорили. Двамата не криели доброто си отношение един към друг. Очевидци твърдят, че химията между тях била повече от видима, а срещите им тайни - в дома на певицата в „Драгалевци" или в скъпи хотели. Запознати твърдят, че двамата често били засичани на едни и същи места - луксозни заведения, частни събития и СПА курорти.

Анелия, която от години е сред най-обсъжданите имена във фолка, добре знае как да пази личния си живот далеч от медиите. Тя винаги съумява добре да пази връзките си, но не крие, че няма особен късмет в любовта. Първият й мъж Коко Динев я заряза малко след брака им заради нейната колежка Емилия. След това се любеше с бизнесмени, гангстери или семейни мъже. Именно те й помогнаха в строежа на палата й в „Драгалевци", където най-значителен принос имал мастит женен любовник с няколко деца.

Настоящият любим депутат на фолк дивата също не се стискал и често я засипвал със скъпи подаръци, а тя му се отплащала с внимание и любов. Анелия е известна като една от най-стиснатите фолк певици. Тя цепи стотинката на две, не ходи по почивки, освен ако някой не я заведе или пък не е на бартер с рекламна цел. Не дава купища пари за дрехи като своите колежки, а разчита на армагани от мъжете си. Така успява да спестява голяма част от приходите си като певица и ги влага в недвижимо имущество. Бившата половинка на Коко Динев притежава няколко апартамента в София, които дава под наем, както и два магазина, на които също е рентиерка. Така Анелия има сигурни доходи всеки месец, дори и да не ходи по участия.