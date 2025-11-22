Диана Габровска с номинация за порно "Оскар“ – първа българка сред претендентите

Диана Габровска е номинирана за престижните награди в света на филмите за възрастни – т.нар. порно "Оскари“, с което може да стане първата официална българска актриса, достигнала до подобно признание. След успеха на Мария Бакалова на филмовите награди „Оскар“, България вече има своя представителка и в най-високите отличия на индустрията за възрастни.

Габровска е номинирана в категорията „Най-добра международна групова секс сцена“. Действието в номинираната сцена се развива на гръцки плаж, където Диана се отдава на бурни страсти с двамата си чернокожи партньори. Сцената добива световна популярност, след като след края ѝ патрулиращи полицаи забелязват актьорите и ги отвеждат в районното, мислейки ги за амбулантни търговци. Там се присъединява и Диана, за да обясни ситуацията. Полицаите бързо я разпознават, а случката завършва със смях и закачки, като униформените дори се снимат с нея за спомен.

Порно "Оскарите“ ще бъдат раздадени на 24 януари в Лас Вегас.

„Много ми е трудно да опиша колко съм развълнувана, щастлива и в еуфория от новината – от момента, в който продуцентите ми я съобщиха. Като знам през какво съм преминала през всички тези години, за да стигна дотук… още не мога да повярвам. Няколко пъти отварям сайта на AVN, за да видя името си там, редом до световноизвестните актьори в индустрията и най-големите компании в света. Наистина е огромна еуфория! За първи път българка попада в номинациите за порно "Оскарите“. Искам да благодаря огромно на продуцентите ми от Sugarbabes – благодарение на тях всичко това е възможно“, заяви Диана Габровска пред „България днес“.